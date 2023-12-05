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الثلاثاء، 05-12-2023 03:13 م

في ليلة عودة حجازي.. الاتحاد السعودي يؤمن صدارته الآسيوية

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الوكيل الإخباري - حافظ اتحاد جدة على صدارة المجموعة الـ4 في دوري أبطال آسيا بفوزه على ضيفه سباهان أصفهان الإيراني بنتيجة 2-1 الاثنين على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية" ضمن الجولة الأخيرة.

وسجل ثنائية الاتحاد صالح العمري، وجواو فيليبي "جوتا" في الدقيقتين 14 و69 على الترتيب، بينما أحرز هدف سباهان الوحيد رامين رضائيان في الدقيقة 48.

وضمن الاتحاد التأهل إلى الأدوار الإقصائية قبل المباراة، إلا أنه حسم الصدارة بعدما أنهى دور المجموعات برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات وهزيمة.

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في المقابل، تجمد رصيد سباهان عند 10 نقاط، متفوقا بالمواجهات المباشرة على القوة الجوية العراقي صاحب نفس الرصيد، لكن الفريق الإيراني سينتظر حتى نهاية باقي مباريات الجولة بالمجموعات لمعرفة موقفه من التأهل.

ويتأهل إلى الأدوار الإقصائية من منطقة الغرب أصحاب المراكز الأولى في المجموعات الخمس، إضافة إلى أفضل 3 فرق في المركز الثاني.

وشهدت المباراة أول ظهور للمصري أحمد حجازي مع الفريق هذا الموسم، إذ عاد من إصابة بالرباط الصليبي أبعدته منذ مايو الماضي.

وشارك حجازي في المباراة أساسيا وارتدى شارة القيادة في غياب الفرنسي المصاب كريم بنزيما، فيما خرج مستبدلا لصالح عمر هوساوي في الدقيقة 75.

 

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