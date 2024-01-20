الوكيل الإخباري - أقيم مساء الجمعة، في منتجع "أتلانتس النخلة"، بمدينة دبي الإماراتية، الحفل الختامي لمؤتمر دبي، والذي تضمن حفل توزيع جوائز "غلوب سوكر" لعام 2023.



وحددت اللجنة المنظمة لـ"غلوب سوكر" هذا العام 15 فئة مختلفة من الجوائز، أبرزها أفضل لاعب في العالم لكرة القدم لعام 2023، أفضل مدرب في العام، أفضل نادي في العام، إضافة إلى عدد آخر من الجوائز. وشملت قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب عدد من النجوم أبرزهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الأرجنتيني ليونيل ميسي، النرويجي إيرلينغ هالاند، النجم المصري محمد صلاح والإنجليزي جود بيلينغهام وغيرهم.



وفي ما يلي قائمة الفائزين بجوائز "غلوب سوكر 2023":



أفضل لاعب - النرويجي إيرلينغ هالاند



أفضل لاعب بتصويت الجمهور - البرتغالي كريستيانو رونالدو



أفضل لاعبة - الإسبانية ايتانا بونماتي



أفضل ناد للرجال - مانشستر سيتي



أفضل ناد للسيدات - برشلونة



أفضل حارس مرمى - البرازيلي إيدرسون



أفضل مدرب - الإسباني بيب غوارديولا



أفضل لاعب شاب - الإنجليزي جود بيلينغهام



أفضل لاعب في الشرق الأوسط - كريستيانو رونالدو



أفضل فريق في الشرق الأوسط - الأهلي المصري



أفضل لاعب في الرياضات الإلكترونية - السعودي مساعد الدوسري



أفضل صحفي إلكتروني - الإيطالي فابريزيرو رومانو



أفضل مؤثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي - محمد النوفلي



أفضل صانعة محتوى فيديو - ASGARI_FREESTYLE



أفضل وكيل لاعبين - البرتغالي جوروج مينديش

أفضل مدير رياضي - الإيطالي كريستيانو جيونتولي

أفضل لاعب وسط - الإسباني رودري

جائزة مارادونا لأفضل هداف - كريستيانو رونالدو

جائزة تقديرية لمسيرة اللاعب - الإنجليزي جون تيري

جائزة تقديرية لمسيرة المدرب - الأرجنتيني ليونيل سكالوني

جائزة تقديرية لمسيرة اللاعب - البرازيلي كاسيميرو

أفضل محتوى إلكتروني للاعب كرة قدم - البرتغالي رافاييل لياو

أفضل رئيس نادي - الإماراتي خلدون المبارك.

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