قائمة المتأهلين لدور الـ16 من كأس العالم "قطر 2022"

الوكيل الإخباري - شهدت الجولة الثانية من نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، تأهل ثلاثة منتخبات إلى الدور ثمن النهائي للبطولة، التي تستضيفها قطر حتى 18 ديسمبر المقبل.



وضمن كل من منتخبات فرنسا حامل اللقب، والبرازيل حامل الرقم القياسي بعدد مرات الفوز بالبطولة بواقع 5 مرات، والبرتغال بطل "يورو 2016".



وأصبح منتخب فرنسا أول المتأهلين لدور الـ16 لمونديال قطر، بعد تحقيقه فوزين متتالين على كل من أستراليا (4-1) والدنمارك (2-1) على الترتيب، ويختتم مشواره في المجموعة الرابعة بمواجهة نظيره التونسي يوم الأربعاء المقبل.



المجموعة الرابعة (D):



1- فرنسا – 6 نقاط



2- أستراليا – 3 نقاط



3- الدنمارك – نقطة واحدة



4- تونس – نقطة واحدة.



تونس x فرنسا – الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش



أستراليا x الدنمارك – الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش.



كما حقق منتخب "السيليساو" البرازيلي انتصارين متتاليين على كل من صربيا (2-0) وسويسرا (1-0) على الترتيب، ويتصدر قائمة المجموعة السابعة (G) بالعلامة الكاملة أيضا، برصيد 6 نقاط، وبات ثاني منتخب يبلغ الدور ثمن النهائي للمونديال.



ويختتم "السيليساو" مشواره في دور المجموعات بمواجهة نظيره الكاميروني يوم الجمعة المقبل، على استاد لوسيل.



المجموعة السابعة (G):



1- البرازيل – 6 نقاط



2- سويسرا – 3 نقاط



3- الكاميرون – نقطة واحدة



4- صربيا – نقطة واحدة.



الكاميرون x البرازيل – الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش



صربيا x سويسرا – الساعة (15:00) بتوقيت غرينتش.



والتحق المنتخب البرتغالي بركب المتأهلين ثالثا، بعد أن حقق هو الآخر انتصارين متتاليين، على حساب كل من غانا (3-2) والأوروغواي (1-0) على الترتيب.



1- البرتغال – 6 نقاط

2- غانا – 3 نقاط

3- كوريا الجنوبية – نقطة واحدة

4- الأوروغواي – نقطة واحدة.

كوريا الجنوبية x البرتغال – الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش

غانا x الأوروغواي – الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش

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