الثلاثاء 05-03-2024
الوكيل الاخباري
 

إعلان أسماء الفائزين بمسابقة "عمان بعيوننا 2024"

مصادر فلسطينية: لقاء حماس ورئيس المخابرات المصرية لم يحقق اختراقا

الملك يؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية أحادية الجانب في القدس

الملك يفتتح مدرسة إبدر ويزور المفاعل النووي البحثي في إربد

غزة: جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بحق الساعين للحصول على المساعدات

الجيش الإسرائيلي يغلق عدة طرق في الجليل الأعلى

الضرائب الإسرائيلية : خسائرنا بحرب غزة أكبر بـ6 مرات من حرب 2006 مع لبنان

حماس: اتهامات براميلا باتن للمقاومة الفلسطينية كاذبة وبلا دليل

مصر.. تعليق رسمي على إعلان تسليم مطار القاهرة للقطاع الخاص

الليرة التركية تهبط إلى قاع جديد أمام الدولار

الثلاثاء، 05-03-2024 02:25 م

قانون جديد لمعاقبة حراس المرمى الذين يتعمدون إضاعة الوقت

32024585927941046398


الوكيل الإخباري - كشف مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB نيته إجراء تجارب لتحسين سلوك اللاعبين داخل أرضية الملعب، لا سيما ما يتعلق بالوقت المسموح لحارس المرمى بإضاعته.

وأكد مجلس الاتحاد الدولي في اجتماعه العام السنوي الـ137 الذي أقيم بدولة إسكتلندا، أنه سيتم منح حراس المرمى المتباطئين مزيدا من الوقت للاحتفاظ بالكرة، لكن سيتم إخضاعهم للعد التنازلي من قبل الحكم ومعاقبتهم إذا فشلوا في رمي الكرة في الوقت المناسب، بموجب خطط جديدة لمكافحة إضاعة الوقت في كرة القدم.

وبحسب قانون حارس المرمى الجديد سيتمكنون من الإمساك بالكرة لمدة 8 ثوان بدلا من 6 دقائق كانت سابقا.

ولكن في الوقت ذاته، سيقوم الحكم خلال الثواني الخمس الأخيرة من المدة، برفع يده واستخدام أصابعه للعد التنازلي لهذه الثواني الخمس، لتحذير اللاعب بمقدار الوقت المتبقي له.


 
ووفقا لما نقلته صحيفة The Guardian البريطانية، فإنه في حال احتفاظ حارس المرمى بالكرة رغم انتهاء الفترة المسموح له بالإمساك فيها، فإن الحكم سيمنح الفريق الخصم رمية تماس أو ركلة ركنية.

قانون الوقت المسموح لحارس المرمى بإضاعته سيبدأ تطبيقه اعتبارا من الموسم المقبل، في أي مسابقة تحددها الدول بخلاف القسمين الأولين من الدوريات المحلية.

ويأتي الطرح الجديد لمجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل معالجة مشكلة صعبة يواجهها الحكام في قانون "الوقت المسموح لحارس المرمى بإضاعته" القديم.

وينص القانون القديم على أنه يجب على الحكام منح ركلة حرة غير مباشرة داخل منطقة الجزاء في حال احتفاظ حارس المرمى بالكرة لأكثر من 6 ثوان، وهو ما كان يتجاهله الحكام لصعوبة تطبيقه.

يذكر أن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB هو الهيئة الرئيسية والرسمية التي تحدد قوانين لعبة كرة القدم، ويتألف من الاتحادات البريطانية الأربعة، إضافة إلى الفيفا.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
32024514422733083650

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

32024591324356095354

5 أسماء دمرت موسم برشلونة

32024584537483534674

إنتر يقبل هدية يوفنتوس ويهرب بصدارة الكالتشيو

3202458377725672010

أوساسونا يعود للانتصارات من بوابة ألافيس

32024582312492009060

ميدو بعد خطاب ليفربول للاتحاد المصري: تصرف صلاح غير مفهوم

3202458936451511531

السلط يتعاقد مع عبد العال والفلسطيني صوافطة

أخبار متعلقة
22024611338559581235 (1)

الاتحاد الكاميروني يحسم قراره بشأن استقالة صامويل إيتو

22024610822251915187 (1)

الأردن يتطلع لإنجاز تاريخي أمام كوريا الجنوبية اليوم

22024613256739268884

قطار روما يدهس كالياري بالدوري الإيطالي

220245115056823012225

الاتحاد الاردني: هدفنا الحصول على لقب كأس آسيا

220244145645618226890

أبوليلى ونصيب: سنهدي الجماهير التأهل لنهائي آسيا

22024413118696659854 (1)

قمة إنتر ويوفنتوس.. معركة القط والفأر