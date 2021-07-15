الخميس 15-07-2021
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الخميس، 15-07-2021 12:03 ص

قبل انطلاق الجولة العاشرة ،، جدول ترتيب الهدافين

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
تنطلق الخميس منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين، والذي سيشهد العديد من المباريات النارية والتي من المفترض أن تشكل بصورة مباشرة على صراع الصدارة، وخصوصا مواجهة السلط الفيصلي .
 

وإليكم ترتيب هدافي دوري المحترفين بعد مرورو "9" جولات من البطولة :

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- "5" أهداف : علي علوان "الجزيرة"، يزن النعيمات "سحاب" ومحمد أبو زريق "الرمثا".
- "4" أهداف : محمد العكش "الفيصلي"،و دوجلاس "شباب الأردن".
- "3" أهداف :  سند جعارة "معان "، حمزة الدردور "الرمثا "، رونالد وانجا "السلط"، خالد الدردور "شباب الأردن"، محمد عبد المطلب "البقعة "، إبراهيم الجوابرة و يزن العرب "الوحدات"، حمزة الصيفي و عبدالله العطار "الجزيرة" و مارديك مارديكيان وأحمد العرسان "الفيصلي".
-هدفان:   بادو " الحسين "، خلدون الخزام " الجليل "، محمد راتب الداوود " السلط"، سالم العجالين و محمد أبو زريق "الفيصلي"، خالد أبو رياش "شباب الأردن" شاهر شلباية "الحسين إربد"، حسين عبيدات، ابراهيم سعادة وجبر خطاب "الجزيرة" ، أنس العوضات وعبد العزيز نداي "الوحدات "، ماجد عثمان، كوليبالي وحسان الزحراوي "الرمثا " وعمرو الشحات "معان".
- هدف واحد: إبراهيم الرواد "معان"، فارس غطاشة، سليمان أبو زمع وصدام الشهابات "الجليل"، وسام أبو دعابس، يزن ثلجي وعدي القرا " سحاب "، أحمد ثائر، أحمد سمير، محمد الدميري، منذر أبو عمارة و خالد عصام " الوحدات"،  إبراهيم دلدوم، ورد البري، مجدي العطار، وأنس جبارات "الفيصلي"، محمود مرضي، عبد الله ذيب، أدهم القرشي، محمد مصطفى، زيد أبو عابد ومحمد كلوب "السلط، أحمد أبو كبير، بلال الداوود، أنس العساسلة ورودي مانجا "الحسين إربد"، محمد خالد ذيب "شباب الأردن"، بشار ذيابات، مصعب اللحام، مهند خير الله "الرمثا" وخالد الردايدة، محمود شوكت، أحمد أبو حلاوة، إريك وعيسى السباح "شباب العقبة".

 




 

 


 

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