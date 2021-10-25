الإثنين 25-10-2021
الوكيل الاخباري

وزير العدل يستقبل السفيرين البريطاني والإيطالي

التعليم العالي تعلن عن آخر موعد لتسديد رسوم المعيدين المقبولين

تعليمات إصدار شهادات إنتاج القمح والشعير جلسة في إربد

إطلاق منصة للمشاركة في مهرجان الزيتون الوطني

أمير ويلز يزور الأردن منتصف تشرين الثاني للقاء الملك

التعميم على غرف التجارة للتقيد بالبروتوكول 15

أوقاف الأغوار الشمالية تحيي ذكرى المولد النبوي

انخفاض نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن اليوم

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

2022: الوظائف غير محصورة بقطاعات.. ولا ضرائب جديدة

الإثنين، 25-10-2021 03:59 م

قبل جولة الحسم : أهم 5 أرقام من دوري المحترفين

10202124115454422901578


الوكيل الإخباري - أنس عشا
اختتمت الجمعة منافسات الجولة الـ 21  من الدوري الأردني للمحترفين، والذي يشهد منافسة حتى اللحظات الأخيرة بين الرمثا والوحدات على اللقب، والجليل ومعان على الهروب من الهبوط.اضافة اعلان

 
 
وإليكم أهم 5 أرقام من البطولة: 

1/ المربع الذهبي :

يتصدر فريق الرمثا الترتيب بـ "46" نقطة، وبفارق نقطتين عن الوحدات الوصيف، و السلط ثالثا بـ "40" نقطة والفيصلي بالمركز الرابع بـ "37" نقطة.


2/ الانتصارات : 

حقق فريق الرمثا الفوز بـ "14" مباراة، بينما لم يحقق البقعة أي انتصار حتى الآن.


2/ تعادلات : 

السلط أكثر الفرق تحقيقا للتعادل بـ "10" مناسبات، بينما تعادل البقعة في مناسبة واحدة فقط وكانت أمام شباب الأردن.

3/ الهزائم :


خسر فريق السلط مباراة واحدة فقط وكانت أمام الوحدات، فيما خسر فريق البقعة "20" مباراة حتى الآن .


4/ السجل التهديفي :

الفيصلي والوحدات الأكثر تسجيلا بـ "39 " هدف،  فيما لم يسجل البقعة إلا "8" أهداف.
 

5/ أقوى دفاع : 
لم تتلق شباك فريق الوحدات إلا "14 "هدف ، بينما اهتزت شباك البقعة بـ "50" هدف.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1020212512247303977888

المنتخب الرديف يخوض تحدي التصفيات

201782465_2015991961872917_6821722899074830587_n

ميساء جبارة تحلق بصدارة هدافات دوري المحترفات

10202124121353589705690

انتصارات كاسحة وأرقام كبيرة بدوري المحترفات

10202124154113635928586

الاتحاد الآسيوي يتجاهل المواهب الأردنية

3faa8beb-24c6-429c-bdea-f26fc6abde23

احمد هايل يتحدث لموقع ملاعب عن انجاز منتخبنا الرديف وطموحاتنا القادمة

10202122174236579982837

جماهير الرمثا تحتفل بإقتراب اللقب ،، وهذه رسالة نجومه (فيديو)

أخبار متعلقة
201782465_2015991961872917_6821722899074830587_n

ميساء جبارة تحلق بصدارة هدافات دوري المحترفات

10202124121353589705690

انتصارات كاسحة وأرقام كبيرة بدوري المحترفات

9bc0ae01-9bae-4f92-9e62-3224a134d118

الفيصلي يتقدم بالإستئناف اللازم للمشاركة الآسيوية (فيديو)

جمهور الرمثا

شاهد الفيديو : الجماهير تغني لنادي الرمثا في مهرجان جرش

8202031115522331119757

محمود عابدين مستمر مع الوحدات

أحمد-الرياحي

الرياحي يتأهل رفقة القادسية لنهائي كأس أمير الكويت