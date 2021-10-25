قبل جولة الحسم : أهم 5 أرقام من دوري المحترفين

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الوكيل الإخباري - أنس عشااختتمت الجمعة منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الأردني للمحترفين، والذي يشهد منافسة حتى اللحظات الأخيرة بين الرمثا والوحدات على اللقب، والجليل ومعان على الهروب من الهبوط.وإليكم أهم 5 أرقام من البطولة:1/ المربع الذهبي :يتصدر فريق الرمثا الترتيب بـ "46" نقطة، وبفارق نقطتين عن الوحدات الوصيف، و السلط ثالثا بـ "40" نقطة والفيصلي بالمركز الرابع بـ "37" نقطة.2/ الانتصارات :حقق فريق الرمثا الفوز بـ "14" مباراة، بينما لم يحقق البقعة أي انتصار حتى الآن.2/ تعادلات :السلط أكثر الفرق تحقيقا للتعادل بـ "10" مناسبات، بينما تعادل البقعة في مناسبة واحدة فقط وكانت أمام شباب الأردن.3/ الهزائم :خسر فريق السلط مباراة واحدة فقط وكانت أمام الوحدات، فيما خسر فريق البقعة "20" مباراة حتى الآن .4/ السجل التهديفي :الفيصلي والوحدات الأكثر تسجيلا بـ "39 " هدف، فيما لم يسجل البقعة إلا "8" أهداف.5/ أقوى دفاع :لم تتلق شباك فريق الوحدات إلا "14 "هدف ، بينما اهتزت شباك البقعة بـ "50" هدف.