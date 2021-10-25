قبل جولة الحسم : أهم 5 أرقام من دوري المحترفين

الوكيل الإخباري - أنس عشا
اختتمت الجمعة منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الأردني للمحترفين، والذي يشهد منافسة حتى اللحظات الأخيرة بين الرمثا والوحدات على اللقب، والجليل ومعان على الهروب من الهبوط.اضافة اعلان
وإليكم أهم 5 أرقام من البطولة:
1/ المربع الذهبي :
يتصدر فريق الرمثا الترتيب بـ "46" نقطة، وبفارق نقطتين عن الوحدات الوصيف، و السلط ثالثا بـ "40" نقطة والفيصلي بالمركز الرابع بـ "37" نقطة.
2/ الانتصارات :
حقق فريق الرمثا الفوز بـ "14" مباراة، بينما لم يحقق البقعة أي انتصار حتى الآن.
2/ تعادلات :
السلط أكثر الفرق تحقيقا للتعادل بـ "10" مناسبات، بينما تعادل البقعة في مناسبة واحدة فقط وكانت أمام شباب الأردن.
3/ الهزائم :
خسر فريق السلط مباراة واحدة فقط وكانت أمام الوحدات، فيما خسر فريق البقعة "20" مباراة حتى الآن .
4/ السجل التهديفي :
الفيصلي والوحدات الأكثر تسجيلا بـ "39 " هدف، فيما لم يسجل البقعة إلا "8" أهداف.
5/ أقوى دفاع :
لم تتلق شباك فريق الوحدات إلا "14 "هدف ، بينما اهتزت شباك البقعة بـ "50" هدف.