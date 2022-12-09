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الجمعة، 09-12-2022 11:43 ص

قبل لقاء المغرب.. تصريح صادم من مدافع البرتغال عن رونالدو

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الوكيل الاخباري - قبل المباراة المرتقبة أمام المغرب، السبت، خرج قلب دفاع البرتغال جوزيه فونتي بتصريح "صادم" عن زميله كريستيانو رونالدو.

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وقال فونتي في تدوينة صوتية، إن البرتغال تلعب كفريق بشكل أفضل بدون رونالدو، حسبما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن موقع A BOLA الرياضي.
وأوضح فونتي: "مجرد وجود رونالدو في الملعب يجعل لاعبي الفريق يمررون الكرة إليه بشكل آلي، إلا أنه عندما لا يشارك في المباريات، يلعب الجميع بروح الفريق الواحد كما حدث أمام سويسرا".


وتابع: "لعب الجميع في مباراة سويسرا بسلاسة دون الاعتماد على لاعب محوري واحد. ساهم الجميع في صنع الفوز".


وأشار المدافع البرتغالي في ختام حديثه إلى أنه من الصعوبة بمكان تغيير شخصية رونالدو، مشددا على أنه من الجيد للبرتغال في اللقاء القادم أن "يكون جالسا على مقاعد البدلاء".

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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