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الأحد، 22-11-2020 02:52 م

قبل مباراة ليفربول اليوم .. تاريخ مواجهات الريدز ضد ليستر سيتي بالدوري

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الوكيل الإخباري _ يحل فريق ليفربول مساء اليوم الأحد ضيفاً على منافسه ليستر سيتي في قمة مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.



ويحتل حالياً ليفربول المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر توتنهام، بينما يتواجد ليستر سيتي في المركز الثاني برصيد 18 نقطة.


والفائز من تلك المباراة المرتقبة سيصعد لصدارة جدول ترتيب الدوري، حيث أن الريدز سيتقاسم الصدارة مع السبيرز، بينما سينفرد الثعالب بالصدارة برصيد 21 نقطة.

تاريخياً، واجه فريق ليفربول منافسه في مباراة اليوم ليستر سيتي في مسابقة الدوري الإنجليزي بمسماه الجديد 28 مرة، فاز في 15 لقاء، وخسر في 7، وتعادل الفريقان في ست مباريات.

وسجل ليفربول 44 هدفاً في مرمى ليستر سيتي، بينما أحرز الأخير 29 هدفاً في شباك الريدز، ويعتبر جايمي فاردي نجم الثعالب هو الهداف التاريخي للقاءات الفريقين برصيد سبعة أهداف.

ويمتلك ليفربول سجلاً جيداً أمام ليستر سيتي في مسابقة الدوري بآخر ست مباريات، حيث فاز في خمسة، وتعادل فقط في لقاء.
ولم يتعرض ليفربول للخسارة أمام ليستر سيتي منذ بداية الألفية الجديدة أمام ليستر سيتي سوى في أربع مباريات، وفي المقابل نجح في الفوز بـ 11 لقاء، وتعادل ثلاث مرات فقط.


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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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