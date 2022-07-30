قبل مواجهة الفيصلي والعقبة ،، لائحة هدافي دوري المحترفين

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشاتستكمل اليوم السبت مباريات الجولة الأولى من مرحلة إياب دوري المحترفين، بإقامة مبارتي الفيصلي وشباب العقبة على ستاد عمان الدولي، وشباب الأردن مع الحسين إربد على ستاد الملك عبد الله الثاني بالقويسمة .وإليكم لائحة الهدافين مع انطلاق المرحلة، علما أن عدد الأهداف بلغ 165 هدف :-5 أهداف : محمد أبو عرقوب (الصريح) و دوغلاس (شباب الأردن) .- 4 أهداف : مهند أبو طه (الوحدات)، مجدي العطار (الفيصلي) و أسامة عقار (شباب العقبة).- 3 أهداف : معاذ محمود (الصريح)، أحمد شمس الدين (السلط)، محمد العكش (الفيصلي)، عامر جاموس، بكر كلبونة وخضر الحاج (الجزيرة)، بشار الذيابات وحمزة الدردور(الرمثا)، أحمد العشران (مغير السرحان)، حجازي ماهر وفارس غطاشة (الحسين إربد)، ديجو كالديرون (سحاب) وزيد أبو عابد وسليم عبيد، خالد الدردور ووسيم ريالات (شباب الأردن).- هدفين : علي المصري (معان)، محمد الرازم، سند جعارة ومحمود جمال محمود (سحاب)، أحمد أبو كبير وعبدالله ذيب (السلط)، خالدر الردايدة، أحمد المنجد، إبراهيم الرواد وخلدون الخزام (معان)، معتز العبيدات، ماركوس و أحمد الجوهري (مغير السرحان)، فرج المزينة (شباب العقبة)، فراس شلباية، خالد عصام، محمد أنس (الوحدات)، سيف درويش وإبراهيم سعادة (الحسين إربد)، إحسان حداد، حاتم الروشدي وأمين الشناينة (الفيصلي)، عارف الحاج (الصريح) وعلي عزايزة، عبد الرحمن أبو الكاس (الرمثا) .- هدف : حمزة النعيم (شباب الأردن)، أحمد سريوة، محمد أبو حشيش، منذر أبو عمارة، أنس العوضات، محمد الدميري، طارق خطاب و أحمد سمير (الوحدات)، إيهاب الخوالدة، عبدالله المناصرة، محمد طنوس ومحمد الكلوب (السلط)، أحمد العيساوي (سحاب)، حسين عبيدات، هاشم مبيضين ، حمزة الصيفي و محمد الباشا (الجزيرة)، إباء الرمحي، سليمان أبو زمع، محمد المشة ويزن الغرابلة (معان)، هاشم بني خالد، كوليبالي، حسان الزحراوي وهادي الحوراني (الرمثا)، سبيع الحموي، كريم سليمان، محمد أبو صعليك، أحمد السليم، صهيب أبو هشهش وحسام العواجي (مغير السرحان)، كريستيان فارغاس، محيسن أبو جبلة وأحمد أبو حلاوة(شباب العقبة) ، محمد موالي، كريستيان أوبزور رواد أبو خيزران،عبدالله العطار ومصعب اللحام (الحسين إربد)، خالد صياحين، عدي ارقيبات، معاذ العجلوني وعلي أبو عبطة (الصريح)،أنس جبارات، يوسف الرواشدة وبراء مرعي (الفيصلي).وشهدت مباراة الصريح ومعان بالجولة الأولى تسجيل لاعب الأخير أيسر صباح هدفا بالخطأ في مرمى فريقه .