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الثلاثاء، 26-09-2023 03:53 م

قرار جديد.. مشكلة سانشو ومدرب مانشستر يونايتد تتصاعد

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الوكيل الإخباري - أفادت تقارير صحفية الاثنين، أن جادون سانشو لاعب مانشستر يونايتد ممنوع من استخدام جميع مرافق الفريق الأول داخل النادي، بسبب سوء علاقته مع المدرب إريك تين هاج.

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جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميرور"، والتي أكدت أن هجوم سانشو بشكل علني على تين هاج كان السبب الأساسي في ذلك المنع.

واتهم تين هاج سانشو، بعدم التدرب بشكل جيد بما يكفي لضمان مكان في تشكيلة يونايتد لمواجهة أرسنال بداية الشهر الحالي، لكن سانشو البالغ 23 عاما، رد على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفا نفسه بأنه "كبش فداء" ووصف مدربه بالكاذب.

وأوضحت أن سانشو لا يأكل وجباته حتى مع الفريق، حيث يتدرب مع الشباب ويتواجد معهم بصفة مستمرة، دون وجود موعد محدد لعودته للفريق الأول.

ومع ذلك، يقال إن تين هاج على استعداد للتراجع والترحيب بعودة سانشو بأذرع مفتوحة بشرط واحد.

وقال مصدر لصحيفة "ميرور": "هناك طريقة سهلة لحل هذا الموقف، وهي أن يقول جادون آسف للمدرب، يجب أن يتنازل أحد منهما، ولن يكون المدرب".

ومن المتوقع أن يكون تين هاج حريصا على بيع سانشو في العام 2024، إذا لم يتصالح مع سانشو.

 

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