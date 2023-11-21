الثلاثاء 21-11-2023
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الثلاثاء، 21-11-2023 03:30 م

قرار جديد من الاتحاد الاسيوي بشأن مباراة سباهان والاتحاد

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الوكيل الإخباري - أعلن نادي سباهان الايراني رسمياً أنّ لجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رفضت الاستئناف الذي تقدم به النادي الايراني ضد أحداث مباراة الاتحاد السعودي في الجولة الثانية من دوري ابطال اسيا وما تبعه من قرارات وأكّد أنّه سيستأنف أمام محكمة التحكيم الرياضية.

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وكان الاتحاد الآسيوي قد فرض جملةً من القرارات على سباهان بإعتباره خاسراً للمباراة ب3-0 بالإضافة إلى تغريم الفريق مبلغ 200 ألف دولار، وإقامة مواجهاته القادمة أيضاً خارج أرضه، وتلقّى النادي الايراني رداً من الاتحاد الآسيوي رفضاً للإستئناف.

 

ملاعب 

 

 




 

 


 

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