قرار جريء من رابطة دوري المحترفين لصالح اللاعب السعودي

الوكيل الإخباري - اتخذت رابطة دوري المحترفين قرارا لصالح اللاعبين السعوديين خاصة الشباب منهم، وذلك ضمن البرامج التطويرية التي تخدم استراتيجية التحول للدوري السعودي والتي تضمنت 3 مسارات رئيسية.



وأعلنت الرابطة في بيان رسمي عزمها إطلاق استراتيجية التحول للدوري السعودي، والتي تهدف إلى تحقيق النمو المستدام للبطولة على المدى الطويل، وتعزيز تنافسيته وحضوره على المستوى العالمي، ليكون ضمن أقوى 10 دوريات في العالم.



وأوضح البيان أن العمل يجري عبر 3 مسارات هي تطوير العمل الإداري لكرة القدم في الأندية، وبرنامج استقطاب نخبة اللاعبين، وتنظيم أعمار اللاعبين السعوديين المشاركين في الدوري السعودي بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم.



المسار الأخير الذي يتعلق باللاعبين السعوديين المشاركين في الدوري السعودي تضمن قرارا بتخفيض الحد الأدنى لأعمارهم إلى 16 عاما بدلا من 18، وذلك بدءا من الموسم القادم 2023-2024.



وفي الموسم التالي، 2025-2026، سيتم تخفيض عدد اللاعبين المسجلين في الفريق الأول، ليصبح 25 لاعبا بدلا من 35 لاعبا، وتعويض ذلك بوجود 10 لاعبين تحت سن 21 عاما، وذلك بهدف تطوير اللاعبين الشباب في مختلف الأندية.



وقد يضر هذا القرار بمصالح الأندية خاصة الكبيرة، إذ يصعب فيها منح الفرصة للاعبين الشباب لعدم قدرتهم تحمل الضغوطات أحيانا ويكون كل فريق بحاجة لقائمة كبيرة من اللاعبين ليستطيع اللعب في أكثر من بطولة.

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