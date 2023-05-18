قرار حاسم في ريال مدريد بشأن مستقبل أنشيلوتي بعد رباعية السيتي

الوكيل الإخباري - حسم مسئولو ريال مدريد الإسباني مستقبل الإيطالي كارلو أنشيلوتي في القيادة الفنية للملكى، بعد الرباعية القاسية التي تلقاها الفريق أمس الأربعاء، ووداع دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي.



تعادل فريق ريال مدريد 1-1 أمام مان سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ثم خسر برباعية قاسية على ملعب "الاتحاد"، في جولة الإياب ليودع مسابقة تشامبيونزليج.



وذكرت صحيفة "ذا أثليتك" البريطانية أن إدارة ريال مدريد أبلغت الإيطالى كارلو أنشيلوتي بأنه مستمر في تدريب المرينجي بغض النظر عن الخسارة المُهينة للمرينجي أمس الأربعاء، ووداع دوري أبطال أوروبا أمام السيتي.



وأضافت أن إدارة ريال مدريد لا تفكر حاليًا فى تغيير المدير الفنى للفريق، وستقوم بدخول سوق الانتقالات للتأكد من أن ما حدث الليلة الماضية لن يتكرر مرة أخرى.



وأكدت تقارير صحفية أن ريال مدريد نجح في حسم صفقة جودى بيلينجهام لاعب وسط بوروسيا دورتموند، حيث أنهى اتفاقه مع اللاعب على كل الشروط الشخصية ومدة العقد ويتبقى حسم الصفقة مع إدارة النادي.

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