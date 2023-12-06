قرار رسمي بشأن احتجاج الهلال على طرد البليهي

الوكيل الإخباري - أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، الثلاثاء، عن قرارها بشأن الاحتجاج المقدم من قبل نادي الهلال بخصوص طرد لاعبه علي البليهي، في مباراة الديربي أمام النصر.



وقدم نادي الهلال احتجاجا على قرار الحكم الذي أشهر البطاقة الحمراء في وجه علي البليهي، بعد استفزازه لجماهير النصر.



وقالت لجنة الانضباط أن نادي الهلال لم يتخذ الإجراءات الشكلية وفقا لما نصت عليه المادة (137-2-1) من لائحة الانضباط والأخلاق، وعلى إثر ذلك تم رفض الاحتجاج من الناحية الشكلية، ومصادرة رسومه.



كما أوضحت اللجنة أن القرار قابل للاستئناف.



من ناحية أخرى عاقبت اللجنة هتان باهبري لاعب نادي الشباب، بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بعد غيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة (فلاش إنترفيو) بعد نهاية المباراة أمام التعاون.



كما وقعت اللجنة نفس العقوبة على زميله في الفريق عبدالله رديف للسب ذاته.

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