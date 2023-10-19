الخميس 19-10-2023
الوكيل الاخباري

الخصاونة يستقبل المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

صدور إرادة ملكية سامية

الملك يعود إلى أرض الوطن

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 3785 شهيداً و 12493 مصاباً

قادة إسرائيليون : 4 اسباب لفشل الاستخبارات في يوم النصر الأول لعملية طوفان الأقصى

الأمن يحذر : لن نسمح لاي تجمعات باتجاه المناطق الحدودية وسنحيل للقضاء عدداً من مثيري الشغب

الملك والسيسي: أية محاولة للتهجير القسري إلى الأردن أو مصر مرفوضة

الشؤون الدولية: الضفة الغربية الهدف الثاني للاحتلال بعد غزة

طهران تنبه إلى احتمال دخول لاعبين جدد على خط الحرب في غزة

تعميم بإقامة صلاة الغائب في كافة مساجد المملكة غداً

عاجل

كتائب القسام تقصف قاعدة "رعيم" وموقع "إسناد صوفا" بقذائف الهاون

الخميس، 19-10-2023 03:36 م

قرار رياضي جزائري تضامنا مع الشعب الفلسطيني

10202319103917360426982


الوكيل الإخباري -  أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الأربعاء، تعليق كامل منافساته الكرويّة "حتى إشعار آخر"، تضامناً مع الشعب الفلسطيني.

وقال الاتحاد في بيان عبر موقعه الرسمي "تضامنا مع الشعب الفلسطيني الشقيق الصّامد، واحتراما لأرواح الشهداء الأبرار جراء العدوان الصهيوني الوحشي على أبناء فلسطين المحتلة في قطاع غزة، قرّر الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف) تعليق كل المنافسات الكروية إلى إشعار آخر لاحق".

ويأتي هذا القرار بعدما قتل أكثر من 470 شخصاً وجُرح أكثر من 300 في ساحة مستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة مساء الثلاثاء، بحسب وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وتتحدث القيادة السياسية لحماس من جهتها عن أكثر من 500 قتيل وتتهم إسرائيل بقصف المستشفى. بينما نسب الجيش الإسرائيلي الضربة إلى صاروخ أطلقته حركة الجهاد الإسلامي التي نفت ذلك ووجهت الاتهام إلى إسرائيل.

وكانت الجزائر، وهي من أكبر الداعمين للقضية الفلسطينية، أعلنت الأحد أنها مستعدة لاستضافة "كل المباريات الرسمية وغير الرسمية للمنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم في إطار الاستعدادات لتصفيات كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، وتغطية كافة النفقات المتعلقة بهذه الفعاليات".

في المقابل، وجّه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بالوقوف دقيقة حداد في جميع مسابقاته المحلية خلال الأيام الثلاثة المقبلة اعتباراً من اليوم الأربعاء، تضامناً مع الشعب الفلسطيني.

وأعلن النادي الأهلي أيضاً عبر موقعه الرسمي، "الحداد على أرواح إخوتنا الشهداء في فلسطين".

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202319122351928431526

صراع الرباعي الكبير يخطف الأنظار في عودة البوندسليجا

10202319115621995822010

ميسي ونيمار يكبدان باريس خسائر فادحة

10202319105148990719903 (1)

المحترفون العرب في مرمى نيران ألمانيا بسبب فلسطين

10202319104837895029610

الكشف عن راتب ميسي مع إنتر ميامي

10202319103029289682407 (1)

مطالبات حكومية فرنسية بسحب الجنسية من بنزيما

1020231994340430864939

جماهير النصر تحضر مفاجأة لكريستيانو رونالدو (صورة)

أخبار متعلقة
920232792448551779853

رونالدو يعلن زواجه بعارضة الأزياء سيلينا لوكس

9202325112049852702744

المنتخب الوطني النسوي يبدأ تحضيراته لمواجهة هونغ كونغ

920232313515331027368

500 مليون متابع لريال مدريد على شبكات التواصل

9202321121243584299943

الأرجنتين على القمة.. والمغرب يقفز في تصنيف الفيفا

920232192252906592347

رد ناري من اتحاد الكرة على قرار أندية المحترفين

9202320151149579408565

الأسبوع السادس من الدوري ينطلق الخميس