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السبت، 10-09-2022 02:53 م

قرار هام من اتحاد كرة القدم بشأن بطولة كأس الأردن

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الوكيل الإخباري - قرر اتحاد كرة القدم، نقل المباراتين المقررتين على استاد الحسن ضمن دور الـ 16 من بطولة كأس الأردن.

وجاء قرار النقل بناء على كتاب وزارة الشباب والمتضمن طلب نقل المباريات المقررة على استاد الحسن يومي 15 و 16 أيلول الحالي، لغايات تجهيز الملعب وإجراء صيانة له.

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وحسب التعديل تقام مواجهة الصريح ومغير السرحان عند الخامسة عصر الخميس المقبل على ملعب الأمير هاشم بالرمثا، فيما يلتقي الحسين مع العربي عند السابعة مساء ذات اليوم على استاد عمان الدولي.

 

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