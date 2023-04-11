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الثلاثاء، 11-04-2023 02:13 م

قرعة الكأس الذهبية الجمعة بمشاركة 16 منتخباً

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الوكيل الإخباري - تقام منافسات بطولة الكأس الذهبية لمنتخبات أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) للمرة الأولى في سينسيناتي وسانت لويس وسان دييغو.

ويستضيف 15 ملعباً فعاليات البطولة التي تضم 16 منتخباً وتقام خلال الفترة بين 24 يونيو (حزيران) و16 يوليو (تموز)، بحسب ما أعلن اتحاد كرة القدم في أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).

ويدافع منتخب أمريكا عن لقب البطولة بينما يشارك منتخب قطر كضيف، وتضم البطولة أيضاً منتخبات كندا وكوستاريكا وكوبا والسلفادور وغواتيمالا وهايتي وهندوراس والمكسيك وجامايكا ونيكاراغوا وبنما ، بينما سيتم تحديد المنتخبات الثلاثة الأخرى المشاركة من خلال مباريات الأدوار التمهيدية التي تقام في يونيو (حزيران) المقبل.

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وتقام قرعة البطولة يوم الجمعة المقبل، حيث ستضم أربع مجموعات، تتكون كل واحدة منها من أربعة منتخبات.

 

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