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الأحد، 03-12-2023 03:49 م

قرعة اليورو: اسبانيا وإيطاليا في مجموعة الموت.. وصدام فرنسي هولندي

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الوكيل الإخباري - سحبت مساء السبت ، قرعة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، والتي ستقام في ألمانيا خلال الصيف المقبل.

وتستضيف ألمانيا، البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخها، بعد نسخة 1988 التي فازت هولندا بلقبها.

ووضعت القرعة منتخبات إسبانيا و  كرواتيا  و  إيطاليا في مجموعة الموت ، بينما سيتواجه المنتخبين الهولندي والفرنسي في المجموعة الرابعة.

وجاءت القرعة على النحو التالي  :

نتيجة القرعة

المجموعة الأولى /  ألمانيا /  اسكتلندا  /   المجر /  سويسرا

المجموعة الثانية /  إسبانيا /  كرواتيا  /  إيطاليا /  ألبانيا

المجموعة الثالثة /  سلوفينيا  /  الدنمارك /  صربيا /  إنجلترا

المجموعة الرابعة /  ملحق (1) /  هولندا /  النمسا /  فرنسا

المجموعة الخامسة /  بلجيكا /  سلوفاكيا  /  رومانيا /  ملحق (2)

المجموعة السادسة /  تركيا /  ملحق (3) /  البرتغال /  التشيك

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