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الأربعاء، 02-11-2022 12:22 م

قرعة دورالـ 16 دوري أبطال أوروبا 2022 – 2023 والفرق الصاعدة

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الوكيل الإخباري - تعتبر بطولة دوري أبطال أوروبا من أقوى الدوريات على مستوى العالم في رياضة كرة القدم. فهي التي تجمع أشهر وأفضل الأندية من مختلف قارة أوروبا والتي بدورها تضم أقوى الدوريات المحلية في العالم مثل الدوري الإنجليزي والدوري الألماني والإسباني. فوق ذلك، تضم هذه الأندية أشهر وأفضل لاعبي العالم أمثال محمد صلاح، رياض محرز، كريم بنزيمه، هالاند، ميسي، كرستيانو رونالدو وغيرهم من نجوم العالم في كرة القدم. هذا يؤكد أنها بطولة قوية وتقدم مستوى عالٍ من المنافسة.

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بالفعل، أوشك دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا موسم 2022 – 2023 على الانتهاء وتبقى جولة واحدة فقط. شاهدنا مجموعة من المفاجآت مثل تأكيد خروج برشلونة من البطولة. الآن، نرغب جميعًا في معرفة موعد قرعة دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2023 والفرق الصاعدة. هذا ما نقدمه لكم.

 

شعبية دوري أبطال أوروبا في العالم العربي

 

 إن عشاق الساحرة المستديرة  في العالم العربي يضعون بطولة أبطال أوروبا في مقدمة اهتماماته الرياضية لما تقدمه من إثارة وتشويق ،حيث تضم صفوة لاعبي كرة القدم في العالم ، وينتج عن قوة المنافسة بين تلك الفرق الأقوى عالميا متعة لاتضاهيها متعة أخرى ،لذلك تجدهم متشوقون لمعرفة نتائج قرعة دورال 16 وما تسفرعنه من لقاءات بين الفرق ،ويتابعون أيضا المباريات بانتظام شديد من خلال القنوات التليفزيونية المدفوعة والمجانية والمواقع الرياضية أيضًا.


المواقع الرياضية نفسها تقدم كافة تفاصيل المباريات والإحصائيات والتحليلات التي تهم المشجعين. تتيح هذه المواقع أيضًا احتمالات المباريات بشكل دقيق. يقوم عدد هائل من محبي كرة القدم وهذه البطولة على وجه التحديد باستغلال هذه الاحتمالات ووضع رهاناتهم على المباريات والحصول على جوائز نقدية حقيقية. يكون ذلك من خلال افضل موقع مراهنات عربي والذي يقدم للعرب تغطية شاملة لكافة المباريات والبطولات في الرياضات المختلفة. يحصل المشتركين على هدايا مالية مجانية عند الاشتراك وبدء المراهنة، ويحصلون على جوائز نقدية عند تحقق توقعاتهم للمباريات.

 

موعد قرعة دورالـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2022-2023

 

 من المقررأن تنتهى مباريات دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022،وستقام قرعة دور الستة عشر من البطولة الاثنين 7 نوفمبر 2022 وذلك في مدينة نيون السويسرية من خلال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. الجدير بالذكر أنه سيتم في نفس التوقيت إقامة قرعة الدور الـ 23 من الدوري الأوروبي في نفس الموعد.

 

 

الفرق المتأهلة لدورالـ 16 من بطولة أبطال أوروبا

 

 بعد انتهاء مباريات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا حجزت العديد من الأندية مكانها في الدورال 16 من البطولة وضمنت التأهل سواء في المركز الأول أو الثاني. هذه الأندية هي:


ليفربول،تشيلسي،مانشسترسيتي(إنجلترا)،نابولي،إنترميلان(إيطاليا)، بورتو،بنفيكا(البرتغال)،بايرن ميونيخ،بوروسيا دورتموند (ألمانيا)، باريس سان جيرمان (فرنسا)كلوب بروغ (بلجيكا)،ريال مدريد (إسبانيا)،فيما لم يتم تحديد هوية متصدر ووصيف المجموعة الرابعة ،ووصيف كل من المجموعتين الخامسة والسادسة.


الفرق التي لم تتأهل إلى دوري الأبطال إلى الدوري الأوروبي

 

 بعد انتهاء الجولة الخامسة لم يحالف الحظ فريقين كبيرين للتأهيل للبطولة حتى الآنوسينتقلان إلىبطولة الدوري الأوروبي وهما برشلونة الإسباني من المجموعة الثالثة وإشبيلية من المجموعة السابعة.  كما ذكرنا سابقًا، فلم يتم تحديد المتأهل في مركز الوصيف في المجموعة الخامسة سواء كان نادي ميلان أو نادي سالزبورج ووصيف المجموعة السادسة سواء كان نادي شاختاردونتسك أو نادي سيلتك.


موعد الدور ال16 لبطولة دوري أبطال أوروبا

 

 ستقام مبارياتالذهابمندورالـ16 لدوريأبطالأوروبا على مرحلتين الأولى منهايومي 14 و15 فبراير 2023،بينمايقام الجزء الثانى من مباريات الذهاب بالأسبوع التالي في يومي 21 و22 فبراير.


أما مباريات الإياب،فتقام على مرحلتين،الأولى منها يومي 7 و8 مارس 2023،يكون ختام دورالستة عشرمن دوري أبطال أوروبا يومي 14 و15 مارس 2023.

 

 

 




 

 


 

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