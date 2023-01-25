قرعة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية تسفر عن مواجهات نارية

الوكيل الإخباري - أسفرت قرعة الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية لنسخة 22-23، التي أقيمت، يوم الأربعاء، عن مواجهات قوية.



وصعدت منتخبات إسبانيا وكرواتيا وإيطاليا وهولندا إلى الدور نصف النهائي بعد تصدر المجموعات.



ويقام الدور نصف النهائي ثم النهائي في هولندا على ملعبي فينورد "دو كويب" في روتردام، ودي غرولش فيست الخاص بنادي تفينتي.



منتخب هولندا التقى مع نظيره الكرواتي في مباراتين، حقق كل منتخب الفوز في مباراة.



على الجانب الآخر، لعب المنتخب الإسباني 39 مواجهة سابقة مع إيطاليا كان آخرها في نصف نهائي يورو 2020.



وفاز منتخب إسبانيا في 14 مباراة مقابل 12 انتصارا لإيطاليا وانتهت 13 مباراة بالتعادل.



وفيما يلي قرعة دوري الأمم الأوروبية:



الدور قبل النهائي



14 يونيو: هولندا أمام كرواتيا في روتردام



15 يونيو: إسبانيا أمام إيطاليا في أنشيده



مباراة تحديد المركز الثالث



18 يونيو في أنشيده



النهائي



18 يونيو في روتردام



يذكر أنه لم يسبق لأي منتخب من الأربعة تحقيق البطولة من قبل، حيث خسر منتخب إسبانيا نهائي 20-21 وهولندا في 18-19.





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