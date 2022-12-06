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الثلاثاء، 06-12-2022 02:33 م

قطر تزف خبرا سارا للمواطنين والمقيمين في الدول الخليجية

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الوكيل الإخباري -  أصبح بإمكان جميع المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي الدخول إلى قطر والاستمتاع بأجواء المونديال من دون اشتراط الحصول على بطاقة "هيّا" التي كانت من قبل شرطا لدخول قطر.

وجاء ذلك في بيان لوزارة الداخلية القطرية، على أن يتم العمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وسيكون على القادمين إلى قطر عبر الموانئ الجوية أو بواسطة الحافلات عبر المنافذ البرية، الدخول إلى البلاد وفق الإجراءات العادية، دون الدخول على منصة "هيا" للحصول على البطاقة.

وفيما يخص القادمين عبر المنافذ البرية وبواسطة مركباتهم الخاصة، يمكنهم دخول قطر اعتبارا من الخميس المقبل، ويتوجب عليهم الحصول على تصريح عبر موقع وزارة الداخلية قبل 12 ساعة من موعد السفر، دون دفع رسوم التصريح المسبق لدخول المركبات.

وكانت قطر قد اشترطت الحصول على بطاقة "هيا" للراغبين في دخول البلاد بالتزامن مع انطلاق مونديال 2022، وكانت البطاقة تتيح لحامليها دخول قطر وحضور المباريات، فضلا عن حصولهم على التذاكر.

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