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السبت، 03-02-2024 04:33 م

قطر تواجه أوزبكستان في ربع نهائي كأس آسيا

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الوكيل الإخباري - يخوض منتخب قطر صاحب الأرض والجمهور مستضيف بطولة كأس آسيا 2023، مواجهة من العيار الثقيل عندما يواجه نظيره منتخب أوزبكستان في الدور ربع النهائي للبطولة.

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مباراة اليوم ستقام في السادسة والنصف عصرا ستكون صعبة علي أصحاب الأرض في ظل التفوق التاريخي لأوزبكستان علي قطر، حيث فاز منتخب أوزبكستان في 9 من آخر 11 مواجهة ضد المنتخب القطري وستكون هذه المواجهة الأولى بين المنتخبين بالأدوار الإقصائية من البطولة.

في المقابل، فان منتخب أوزبكستان يأمل في اقصاء حامل اللقب وصاحب الأرض مواصلا تقديم نتائجه القوية والمميزة في البطولة الحالية، بخلاف خوضه مباراة ربع النهائي للمرة الخامسة في تاريخه بكأس آسيا منذ 2004.

يدخل منتخب قطر المباراة بعد تصدره مجموعته بثلاثة انتصارات علي كل من لبنان بثلاثية نظيفة ، وطاجاكستان بهدف نظيف ، والصين بنفس النتيجة، فيما تغلب في دور الـ 16 علي فلسطين 2/1، فيما يدخل منتخب اوزباكستان المباراة بعدما حقق الفوز في مباراة واحدة بدور المجموعات امام الهند 3/0 وتعادلين امام سوريا 0/0 وأستراليا 1/1، فيما حقق الفوز علي تايلاند بهدفين مقابل هدف في دور الـ 16.

 

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