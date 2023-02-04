قناة عراقية تعلن بث مباريات مونديال الأندية مجاناً

الوكيل الإخباري - أعلنت قنوات ssc الرياضية السعودية عن إذاعة مباريات كأس العالم للأندية عبر القمر الصناعي نايل سات، بالإضافة إلى القمر الصناعي عرب سات.



كما أعلنت قنوات الرياضية المغربية عن نقل مباريات كأس العالم للأندية عبر القمر الصناعي عرب سات مجانًا دون تشفير.

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هذا بالإضافة إلى إعلان الكثير من القنوات، إذاعتها مباريات مونديال الأندية وعلى رأسها قناة Aea العراقية، حيث نجحت القناة في نقل مباراة الأهلي الماضية مع أوكلاند سيتي.



وأعلنت قناة Aea المفتوحة على القمر الصناعي «النايل سات»، نقلها لجميع منافسات البطولة، وجاء ترددها كالآتي:

تردد قناة Aea هو: 11636.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3 / 4.

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