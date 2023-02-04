السبت 04-02-2023
الوكيل الاخباري

مديرية الأمن العام تنظّم حملة للتبرع بالدم لطفل مصاب بسرطان الدم

الامن العام : وفاة فتاة بحادث دهس مروع على طريق الزرقاء - المفرق

الأردن الخامس عربيا بين أعلى الدول في أسعار الفائدة

الأمانة: جميع الطرق سالكة.. والتعامل مع 15 ملاحظة الجمعة والسبت

2.2 مليون طالب يتوجهون إلى مدارسهم غدا

تحويلات مرورية على الطريق الصحراوي - تفاصيل

خبير عسكري أمريكي: الأمر انتهى في أوكرانيا وإدارة بايدن تعي هذا

اتفاق على تحديد سقف أسعار المشتقات النفطية الروسية

السقاف: الاستثمار لا يتحقق إلا بتشاركية شاملة بين القطاعين العام والخاص

الاطباء البيطريين يحملون الزراعة مسؤولية الحمى القلاعية - بيان

السبت، 04-02-2023 04:00 م

قناة عراقية تعلن بث مباريات مونديال الأندية مجاناً

22023412325589482969


الوكيل الإخباري - أعلنت قنوات ssc الرياضية السعودية عن إذاعة مباريات كأس العالم للأندية عبر القمر الصناعي نايل سات، بالإضافة إلى القمر الصناعي عرب سات.

كما أعلنت قنوات الرياضية المغربية عن نقل مباريات كأس العالم للأندية عبر القمر الصناعي عرب سات مجانًا دون تشفير.

اضافة اعلان


هذا بالإضافة إلى إعلان الكثير من القنوات، إذاعتها مباريات مونديال الأندية وعلى رأسها قناة Aea العراقية، حيث نجحت القناة في نقل مباراة الأهلي الماضية مع أوكلاند سيتي.

وأعلنت قناة Aea المفتوحة على القمر الصناعي «النايل سات»، نقلها لجميع منافسات البطولة، وجاء ترددها كالآتي:
تردد قناة Aea هو: 11636.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل تصحيح الخطأ 3 / 4.

 

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
22023416356566699389

3 اندية اردنية تحسم هوية الجهاز الفني

220234145720294763232

نوير يفتح النار على إدارة بايرن ميونيخ

220234151038351246926

خطوة جديدة في طريق تجديد عقد ميسي

220234155719785316155

قناة مصرية تذيع مباراة الأهلي وسياتل

220234144455745002521

أبرزهم أوناحي.. كم صفقة عربية شتوية في الدوري الفرنسي؟

22023413178990414631

محمد صلاح يقود ليفربول أمام وولفرهامبتون بالبريميرليج

أخبار متعلقة
12023995359716236626 (1)

الركراكي يكشف.. ماذا قال له حكيمي قبل مواجهة مبابي؟

120239103737241529061

لاعب برشلونة مهدد بالإيقاف 12 مباراة

12023994445521639575

إعلان حول البلد المضيف لبطولة كأس الخليج 26

12023992155840624157 (1)

أشرف حكيمي ومبابي يزوران مراكش

12023991425265606390

آل الشيخ يفجر مفاجأة.. لأول مرة يطرح مزادا على تذكرة وحيدة بمميزات مذهلة (فيديو)

1202399342607723775

عرض سعودي ضخم يلوح في الأفق لاستقدام ميسي