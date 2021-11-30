كأس العرب ،، تعليمات هامة بعد إدراج الأردن على القائمة الحمراء في قطر

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الوكيل الإخباري - أنس عشاأعلنت دولة قطر عن إداراج المملكة الأردنية الهاشمية على لائحة الدول الحمراء، وذلك بعد ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد " كوفيد -19"، وهو الأمر الذي أثار قلق الجماهير الأردنية الطامحة للارتحال خلف النشامى في بطولة كأس العرب 2021.وحسب موقع وزارة الصحة القطرية، فلن يكون هناك حجر صحي طويل للقادمين من الأردن وتعتبر الإجراءات بسيطة وغير معقدة وستتيح للجماهير الحاصلين على اللقاح متابعة البطولة، علما أن المشجع لا يحتاج الحصول على تأشيرة سفر، إذ يكفي الحصول على بطاقة المشجع لدخول قطروتطلب قطر من القادمين من الدول الحمراء الخضوع للحجر الصحي لمدة يومين والخضوع لإختبار الأجسام المضادة، وفحص PCR قبل السفر وبعد الوصول، وفي حال تعذر القيام باختبار الأجسام المضادة سيتم الحجر لمدة أسبوع.وسيكون من الصعب على الجماهير الغير متلقي على اللقاح متابعة البطولة، إذ يحب عليهم الخضوع للحجر الصحي لمدة 7 أيام ، وهو ما سيمنعهم من اللحاق بمعظم منافسات البطولة .