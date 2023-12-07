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الخميس، 07-12-2023 03:33 م

كارثة تاريخية لنادي الأساطير.. هبوط سانتوس

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الوكيل الاخباري - شهد الدوري البرازيلي كارثة تاريخية لنادي الأساطير سانتوس بعدما هبط رسمياً إلى دوري الدرجة الثانية.

نشرت صحيفة غلوبو البرازيلية تقريراً كشفت خلاله عن وقوع أحداث شغب كبيرة من جانب جمهور سانتوس الذي لا يصدق هبوط الفريق العريق للمرة الأولى في تاريخه.

وأشارت إلى أنه عقب 111 سنة تاريخية من التواجد مع أندية القمة تلقى الفريق خسارة صادمة في الجولة الأخيرة من الدوري على أرضه أمام فورتاليزا 1-2، بينما فاز باهيا على أتلتيكو مينيرو وفاسكو دي غاما على براغانتينو، ليحصل سانتوس على البطاقة الأخيرة ضمن الهابطين إلى دوري الدرجة الثانية، إلى جانب أندية غوياس وكورتيبا وأمريكا مينيرو.

ولعب في صفوف سانتوس عدد من الأساطير، يتقدمهم أعظم لاعب في تاريخ البرازيل، الراحل بيليه، إلى جانب النجم نيمار جونيور الذي نشأ في صفوفه قبل أن ينتقل إلى برشلونة، ويبدأ مسيرة رائعة في أوروبا، كما لعب في صفوفه روبينيو الذي لعب في صفوف ريال مدريد ومانشستر سيتي.

وأوضحت الصحيفة أن جمهور سانتوس إنهار بالبكاء في ملعب أوريانو كالديرا معقل الفريق، قبل أن يبدأ في القيام بأعمال شغب وتخريب خارج الملعب وإضرام النار في السيارات.

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