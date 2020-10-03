كافاني يخفض راتبه للعب بجوار سواريز في أتلتيكو مدريد

الوكيل الإخباري-

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قرر المهاجم الأوروجوياني إدينسون كافاني تخفيض راتبه للانتقال إلى صفوف أتلتيكو مدريد واللعب بجوار مواطنه لويس سواريز.وكان كافاني على مشارف الانتقال إلى أتلتيكو مدريد في شهر يناير الماضي، لكن باريس سان جيرمان رفض عرض الروخي بلانكوس، وقرر الإبقاء على اللاعب حتى انتهاء عقده والسماح له بالرحيل مجاناًورغم تعاقد أتلتيكو مدريد مع سواريز، إلا أن اسم كافاني ظهر مجدداً في الأيام الأخيرة، حيث ادعت بعض المصادر أن مهاجم باريس سان جيرمان ما زال يملك فرصة للانتقال إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو.وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن وكيل أعمال كافاني كثف اتصالاته بأتلتيكو مدريد في الأيام الماضية وعرض موكله مرة أخرى، رغم وجود اهتمام من أندية أخرى بالتعاقد معه مثل مانشستر يونايتد.وأضاف التقرير أن وكيل أعمال اللاعب أبلغ إدارة الروخي بلانكوس أن موكله يعطي الأولوية للانتقال إلى مدريد، ومستعد أيضاً لتخفيض راتبه السنوي الذي كان يبلغ 10 ملايين يورو في النادي الباريسي.ومما لا شك فيه أن أمنية كافاني معقدة بعض الشيء ، حيث يرفض المدرب دييجو سيميوني التوقيع مع اللاعب إلا في حال رحيل دييجو كوستا عن صفوف الفريق قبل إغلاق سوق الانتقالات.