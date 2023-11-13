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الإثنين، 13-11-2023 02:29 م

كالهانجولو يعتلي عرشا تركيا بالكالتشيو

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الوكيل الإخباري - ساهم التركي هاكان كالهانجولو نجم وسط إنتر ميلان، في فوز فريقه على فروسينوني، بهدفين نظيفين، في إطار منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي.

ونجح هاكان في تسجيل الهدف الثاني للنيراتزوري، بعدما سدد ركلة جزاء ناجحة في الدقيقة 48، ليساهم في منح إنتر ثلاث نقاط أعادته لصدارة الترتيب برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه يوفنتوس.

وبحسب موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، فإن هاكان مر بليلة لا تُنسى بعدما وصل للهدف رقم 37 له بالدوري الإيطالي.

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وأضاف أن كالهانجولو تجاوز مواطنه شكري جوليسين، الذي كان قد سجل 36 هدفا مع لاتسيو وباليرمو خلال الفترة من 1950 إلى 1953، ليصبح أفضل هداف تركي في تاريخ الدوري الإيطالي حتى الآن.

من ناحية أخرى، قالت شبكة "أوبتا" للإحصائيات، إن هاكان هو اللاعب الذي تمكن من تسجيل أكبر عدد من الأهداف من ركلات الجزاء بالدوريات العشر الكبرى هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 5 ركلات.

وأوضحت أن النجم التركي لم يخطئ مع إنتر في ركلات الجزاء منذ انضمامه إليه، حيث نجح في تسجيل 9 ركلات جزاء أقدم على تسديدها مع الفريق بالدوري الإيطالي.

 

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