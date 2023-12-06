كبوة يونايتد تحفز تشيلسي وسترلينج لإنهاء العقدة

الوكيل الإخباري - يستقبل مانشستر يونايتد ضيفه تشيلسي على ملعب أولد ترافورد، مساء اليوم الأربعاء، في قمة مباريات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



ولم يخسر مانشستر يونايتد في آخر 11 مباراة خاضها في البريميرليج أمام تشيلسي، وذلك منذ السقوط بهدف دون رد في ستامفورد بريدج في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، محققًا بعدها 4 انتصارات و7 تعادلات.



ويعود آخر انتصار لتشيلسي في البريميرليج خارج أرضه أمام مانشستر يونايتد، إلى مايو/أيار 2013 بهدف دون رد، وبعدها تعادل في 6 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى.



وتعادل الفريقان 26 مرة في البريميرليج، وهي أكثر مواجهة تشهد التعادل في تاريخ المسابقة.



وبالنظر إلى مانشستر يونايتد، فالفريق يعاني من كبوة واضحة، إذ خسر 3 مباريات من آخر 5 لقاءات خاضها في الدوري على ملعبه.



كما فشل الشياطين الحمر في التسجيل خلال الشوط الأول في 6 مباريات من 7 لقاءات على ملعبه في الدوري هذا الموسم.



ولم يتعادل مانشستر يونايتد في الدوري، منذ التعادل (2-2) أمام توتنهام يوم 27 أبريل/نيسان الماضي، ومنذ ذلك الحين حقق 13 انتصارا مقابل 8 هزائم.



وسجل ماركوس راشفورد هدفين فقط في 18 مباراة خاضها مع يونايتد هذا الموسم، وفشل اللاعب نفسه في التسجيل خلال 10 مباريات خاضها على أولد ترافورد.



وعلى الجانب الآخر خسر تشيلسي 16 مباراة من أصل 37 مواجهة خاضها في البريميرليج في 2023، ولم يخسر في عدد مماثل من المباريات خلال عام واحد بالبريميرليج سوى مرة واحدة فقط، وكان ذلك بتكبد 20 هزيمة في 1993.



ونجح تشيلسي في الفوز بثلاث مباريات من آخر 4 لقاءات خاضها خارج ملعبه في الدوري، أكثر بانتصار واحد من عدد الانتصارات التي حققها في المباريات الـ16 التي سبقتها.



وحقق تشيلسي انتصارا واحدا في آخر 10 مباريات خاضها في منتصف الأسبوع بالبريميرليج (3 تعادلات- 6 هزائم).



ولم يحافظ تشيلسي على نظافة شباكه في آخر 7 مباريات خاضها في الدوري، واستقبلت شباكه في تلك الفترة 16 هدفا.



ويعد مانشستر يونايتد أكثر الفرق التي واجهها رحيم سترلينج في مسيرته دون أن يهز شباكها، بمواجهة الشياطين الحمر في 24 مباراة بين الدوري والكؤوس.



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