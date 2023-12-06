الأربعاء 06-12-2023
الوكيل الاخباري
 

فرنسا تخشى "حريقا إقليميا" جراء التصعيد على حدود لبنان

إسرائيل تعلن استلام 10 آلاف طن من السلاح والعتاد منذ بداية الحرب

بتوجيهات ملكية.. تعزيز المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب غزة بكوادر ومساعدات

الناطق العسكري الإسرائيلي: قصفنا مقر قيادة لحزب الله

التايمز: إسرائيل أنشأت نظام ضخ لإغراق شبكة أنفاق حماس

القسام : استهدفنا 12 آلية صهيونية

القسام : قنصنا 6 جنود صهاينة

الأرصاد: ارتفاع الموسم المطري بنسب وصلت إلى 19%

حكومة الاحتلال : الجيش يخوض مواجهات شرسة مع حماس بغزة

الصحة تشكل لجنة للتحقيق بوفاة طفلة في مستشفى الأميرة رحمة

الأربعاء، 06-12-2023 03:33 م

كبوة يونايتد تحفز تشيلسي وسترلينج لإنهاء العقدة

1220236114434400400510


الوكيل الإخباري -  يستقبل مانشستر يونايتد ضيفه تشيلسي على ملعب أولد ترافورد، مساء اليوم الأربعاء، في قمة مباريات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يخسر مانشستر يونايتد في آخر 11 مباراة خاضها في البريميرليج أمام تشيلسي، وذلك منذ السقوط بهدف دون رد في ستامفورد بريدج في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، محققًا بعدها 4 انتصارات و7 تعادلات.

ويعود آخر انتصار لتشيلسي في البريميرليج خارج أرضه أمام مانشستر يونايتد، إلى مايو/أيار 2013 بهدف دون رد، وبعدها تعادل في 6 لقاءات وخسر 4 مباريات أخرى.

وتعادل الفريقان 26 مرة في البريميرليج، وهي أكثر مواجهة تشهد التعادل في تاريخ المسابقة.

وبالنظر إلى مانشستر يونايتد، فالفريق يعاني من كبوة واضحة، إذ خسر 3 مباريات من آخر 5 لقاءات خاضها في الدوري على ملعبه.

كما فشل الشياطين الحمر في التسجيل خلال الشوط الأول في 6 مباريات من 7 لقاءات على ملعبه في الدوري هذا الموسم.

ولم يتعادل مانشستر يونايتد في الدوري، منذ التعادل (2-2) أمام توتنهام يوم 27 أبريل/نيسان الماضي، ومنذ ذلك الحين حقق 13 انتصارا مقابل 8 هزائم.

وسجل ماركوس راشفورد هدفين فقط في 18 مباراة خاضها مع يونايتد هذا الموسم، وفشل اللاعب نفسه في التسجيل خلال 10 مباريات خاضها على أولد ترافورد.

وعلى الجانب الآخر خسر تشيلسي 16 مباراة من أصل 37 مواجهة خاضها في البريميرليج في 2023، ولم يخسر في عدد مماثل من المباريات خلال عام واحد بالبريميرليج سوى مرة واحدة فقط، وكان ذلك بتكبد 20 هزيمة في 1993.

ونجح تشيلسي في الفوز بثلاث مباريات من آخر 4 لقاءات خاضها خارج ملعبه في الدوري، أكثر بانتصار واحد من عدد الانتصارات التي حققها في المباريات الـ16 التي سبقتها.

وحقق تشيلسي انتصارا واحدا في آخر 10 مباريات خاضها في منتصف الأسبوع بالبريميرليج (3 تعادلات- 6 هزائم).

ولم يحافظ تشيلسي على نظافة شباكه في آخر 7 مباريات خاضها في الدوري، واستقبلت شباكه في تلك الفترة 16 هدفا.

ويعد مانشستر يونايتد أكثر الفرق التي واجهها رحيم سترلينج في مسيرته دون أن يهز شباكها، بمواجهة الشياطين الحمر في 24 مباراة بين الدوري والكؤوس.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202361657794933241

تجاهل بنزيما.. كريستيانو في تشكيل أحلام نجم اتحاد جدة

1220236154835874425183

الأمن يقبض على شخص بعد إساءته لمشجعي ناد سعودي

1220236145610369717745

أول تعليق من شتيجن بعد الاختيار المزعج

1220236144011803965628

مبابي يورط إنريكي في سؤال شائك

1220236142132148683795

برشلونة يحسم قراره بشأن بديل تير شتيجن

122023611344158752762

دورتموند يخطط لحرمان برشلونة من جوهرة المونديال

أخبار متعلقة
122023512459569491794 (1)

هالاند يفلت من عقوبة الإيقاف

122023510111531769093 (1)

سطو مسلح وسرقة 100 ألف إسترليني من زوما

1120231911842652508615

برشلونة يرحب برحيل نجمه إلى البريميرليج

1120231383345488725547

مودريتش يرفض الانتقال إلى مانشستر يونايتد

1120231381616176905097 (1)

رودري: استقبال 4 أهداف ليس طبيعيا

1120231182718413433256

مانشستر يونايتد ونيوكاسل يهددان إنجلترا بضربة أوروبية