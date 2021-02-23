كريستال بالاس يخطف فوزاً قاتلاً من معقل برايتون

الوكيل الاخباري - خطف كريستال بالاس فوزاً قاتلاً من معقل مضيفه برايتون 2-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب فالمر ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

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وإفتتح جون فيليب ماتيتا التسجيل للضيوف في الدقيقة 28 لتستمر النتيجة على حالها حتى نهاية الشوط الأول بتقدم كريستال بالاس بهدف للاشيء.

وفي الشوط الثاني أدرك جويل فالتمان التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 55 قبل أن يخطف كريستيان بينتيكي هدف الفوز القاتل لكريستال في الدقيقة 90+5.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثالث عشر فيما تجمد رصيد برايتون عند 26 نقطة في المركز السادس عشر.

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