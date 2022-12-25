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الأحد، 25-12-2022 11:42 ص

كريستيانو رونالدو قد يتابع ديربي الرياض من الملعب

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الوكيل الإخباري - كشف موقع "latarde" أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد يتواجد في ملعب "مرسول بارك"، يوم الإثنين المقبل، لمتابعة ديربي الرياض بين النصر والهلال.

ويستعد النصر لمواجهة الهلال يوم الإثنين المقبل، الموافق 26 ديسمبر الجاري، في خضم منافسات الجولة العاشرة من عمر منافسات دوري روشن السعودي.

وقال الموقع الإسباني في تقريره إلى أن "رواية مستقبل كريستيانو رونالدو على وشك الوصول إلى فصلها الأخير، حيث اقترب من الانضمام لنادي النصر السعودي".

وأوضح الموقع وفقا لمصادر وصفها بالمقربة، أن "رونالدو سيحضر يوم الاثنين في مباراة الكلاسيكيو بين النصر والهلال، كضيف شرف بارز لممثلي ناديه المقبل".

وبحسب صحيفة "ماركا" هناك اتفاق بين رونالدو والنصر على الانتقال لموسمين ونصف بداية من يناير المقبل، بينما وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية سيوقع رونالدو حتى 2030 ليصبح سفيرًا لملف تنظيم السعودية ومصر واليونان كأس العالم 2030.

فيما أكدت صحيفة "ريكورد" أن سبب تأخر حسم رونالدو موقفه من الانتقال للنصر هو رغبة اللاعب في الاستمرار في الملاعب الأوروبية والانتقال لناد يشارك في دوري أبطال أوروبا في النصف الثاني من الموسم الحالي.

رونالدو الذي فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد مؤخرًا طالب النصر بمهلة قبل التوقيع الرسمي، على أمل تلقيه عرضًا أوروبيًا يحقق رغبته بالبقاء في الدوريات الأوروبية في الفترة المقبلة لكن اللاعب حتى الآن لم يتلق العرض الذي يأمل في الحصول عليه.

وكان رونالدو شارك في تأهل منتخب بلاده البرتغال لربع نهائي كأس العالم 2020 لكنه ودع البطولة بالخسارة بهدف دون رد أمام المغرب.

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