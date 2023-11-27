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الإثنين، 27-11-2023 02:17 م

كريستيانو يفتتح متحف "هذه قصتي" في الرياض

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الوكيل الإخباري - افتتح كريستيانو رونالدو مهاجم النصر السعودي متحفه الخاص الذي يحمل اسمه في الرياض، يعرض مجموعة من الذكريات لأبرز لحظات عاشها والجوائز التي حصل عليها على مدار حياته المهنية.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، في سبتمبر الماضي، أنه سيجري خلال مهرجان "موسم الرياض" افتتاح المتحف المخصص للنجم البرتغالي في منطقة بوليفارد سيتي، وكان قد افتتح للجمهور الأربعاء الماضي.

ويضم المتحف جميع الجوائز الفردية التي حققها اللاعب طوال مسيرته الرياضية، بالإضافة إلى نسخ من أهم الجوائز التي حققها مع المنتخب البرتغالي لكرة القدم ومع الفرق التي لعب بصفوفها.

ويوجد عند مدخل المتحف تمثال للنجم البرتغالي وهو يرتدي قميص فريق النصر، والتقط معه اللاعب البرتغالي بعض الصور.

وأظهر مقطع فيديو نشره تركي آل الشيخ عبر حسابه على موقع "إكس" (تويتر سابقا)، رونالدو وهو يقوم بجولة داخل المتحف مع شقيقه أوجو أفيرو لتفقد أبرز مقتنياته.

ونشر رونالدو المقطع نفسه عبر "إنستغرام"، مصحوبا بتعليق: "هذه قصتي. من ماديرا (البرتغال) إلى السعودية. متحفي الخاص CR7 مفتوح الآن في الرياض".

وزار رونالدو المتحف بعد ساعات من تألقه بأداء رائع في مباراة بالدوري السعودي أمام الأخدود (3-0)، سجل فيها هدفين، ليحافظ على صدارة هدافي البطولة السعودية.

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