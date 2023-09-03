الأحد 03-09-2023
الوكيل الاخباري

هيئة الطاقة للمواطنين: اتبعوا هذه الطرق لمنع ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء

هام من الأمن العام لطلبة المدارس

126 مليون دولار صادرات إربد الشهر الماضي

تخصيص 75 قاضيا ومدعيا عاما للتحقيق والنظر بقضايا الجرائم الإلكترونية

الناجحون في الامتحان التنافسي للتعيين في وزارة التربية - اسماء

تصريحات هامة من النقد الدولي حول أسعار الفائدة

صدور إرادة ملكية سامية

تراجع أسعار الماس الخام في العالم

الملك يتقبل أوراق اعتماد سفراء عدة دول - صور

الأردنيون على موعد مع عطلة رسمية

الأحد، 03-09-2023 03:41 م

كريم بنزيما يعلق على الهزيمة في الكلاسيكو!

920233112639226135386


الوكيل الإخباري - وجه الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي اتحاد جدة، رسالة لجماهيره، بعد الهزيمة أمام ضيفه الهلال (3-4) في "الكلاسيكو" الذي جمعهما الجمعة، ضمن الجولة الخامسة للدوري السعودي.

وكتب كريم بنزيما "تغريدة" عبر حسابه على منصة "إكس" جاء فيها: "سنفعل ما هو أفضل في المرة القادمة، شكرا على دعمكم. سنعود أقوى.. الحمد لله..".

اضافة اعلان

 

 

وسجل بنزيما هدف التقدم الثاني "للنمور" بطريقة جميلة في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، بمدينة جدة.

ومني نادي الاتحاد، حامل اللقب، بالهزيمة الأولى في الموسم الحالي لدوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، بعد أربعة انتصارات متتالية، وتراجع إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
92023316215631656244 (1)

سحب قرعة دور الـ32 بكأس الأردن لكرة القدم

9202331663287155207

تأجيل مواجهة أتلتيكو مدريد وإشبيلية

920233135852821171648

ليون يستضيف باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي الليلة

920233135251227113656

برشلونة ضيفا ثقيلا على أوساسونا في الدوري الإسباني الليلة

920233134338760289894 (1)

قمة نارية بين أرسنال ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الليلة

920233115315451939018

ميدفيديف إلى ثمن نهائي أمريكا المفتوحة

أخبار متعلقة
92023395431945061530

رونالدو يقتحم تاريخ الدوري السعودي برقم قياسي

8202317161651759532066

طلبات " مجنونة" لنيمار قبل التوقيع مع الهلال السعودي

8202317144637157888978

ميسي قد يلتحق بالدوري السعودي قريبا

820231792924874785345

بند يغضب كريستيانو رونالدو.. مغريات سعودية مذهلة لنيمار

820231094252148543536

ماني يكشف سبب اختياره الانتقال للعب في الدوري السعودي

820237151431867390748

نيمار يعرض خدماته على برشلونة