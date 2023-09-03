كريم بنزيما يعلق على الهزيمة في الكلاسيكو!

الوكيل الإخباري - وجه الفرنسي كريم بنزيما مهاجم نادي اتحاد جدة، رسالة لجماهيره، بعد الهزيمة أمام ضيفه الهلال (3-4) في "الكلاسيكو" الذي جمعهما الجمعة، ضمن الجولة الخامسة للدوري السعودي.



وكتب كريم بنزيما "تغريدة" عبر حسابه على منصة "إكس" جاء فيها: "سنفعل ما هو أفضل في المرة القادمة، شكرا على دعمكم. سنعود أقوى.. الحمد لله..".

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وسجل بنزيما هدف التقدم الثاني "للنمور" بطريقة جميلة في الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول للمباراة التي جرت على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، بمدينة جدة.



ومني نادي الاتحاد، حامل اللقب، بالهزيمة الأولى في الموسم الحالي لدوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، بعد أربعة انتصارات متتالية، وتراجع إلى المركز الثاني في جدول الترتيب، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة أيضا.

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