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السبت، 30-10-2021 12:10 م

كشف سبب تبديل ميسي في مباراة سان جيرمان وليل

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الوكيل الاخباري - اضطر مدرب باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، لتبديل مواطنه ليونيل ميسي، بين شوطي مباراة الفريق الباريسي ضد ليل، في افتتاح الجولة الـ12 من الدوري الفرنسي.

وكشف موقع "news-24"، أن ميسي كان يعاني من آلام في العضلات، لذا تم تغييره والدفع بمواطنه ماورو إيكاردي، حينما كان الفريق الباريسي متأخرا في النتيجة بهدف دون رد.

وأوضح بوكيتينو بعد المباراة، أن تغيير ميسي، كان خطوة استباقية، وتم اتخاذها بالتشاور مع أطباء الفريق في نهاية الشوط الأول.

ولم يكشف بوكيتينو عن طبيعة إصابة ميسي، لكن مقطع فيديو من المباراة أظهر "البرغوث"، وهو يمسك بساقه اليسرى.

وعانى ميسي من مشاكل جسدية منذ بداية الموسم بعد انضمامه إلى سان جيرمان في أغسطس الفائت قادما من برشلونة الإسباني، بما فيها إصابة في الركبة حرمته من مباراتين في سبتمبر.

ومنذ انضمامه لسان جيرمان، لم يحرز ميسي أي هدف في الدوري الفرنسي، لكنه هز الشباك ثلاث مرات في دوري أبطال أوروبا خلال هذه الفترة.

تجدر الإشارة إلى أن سان جيرمان، نجح في قلب تأخره أمام ليل بعد خروج ميسي، ليفوز بنتيجة 2-1 ويعزز صدارته للدوري الفرنسي، برصيد 31 نقطة، مبتعدا بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه، فريق لنس.

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