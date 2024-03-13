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الأربعاء، 13-03-2024 03:32 م

كلاسيكو أوروبي محتمل بين ريال مدريد وبرشلونة

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الوكيل الإخباري -  تأهلت أندية برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي وبايرن ميونخ وباريس سان جيرمان وآرسنال إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، ولم يعد يتبقى سوى مباراتي إنتر وأتلتيكو، ودورتموند وآيندهوفن، لحسم آخر فريقين متأهلين.

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وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن قرعة دوري أبطال أوروبا ستقام يوم الجمعة المقبل في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بنيون السويسرية، كما أنه بالإضافة إلى مواجهات ربع النهائي، سيحدد المسار حتى المباراة النهائية في ويمبلي، يوم السبت 1 يونيو/ حزيران المقبل.

وأكدت الصحيفة، أنه لن تكون هناك أي قيود في القرعة، وستقام مباريات الدور ربع النهائي يومي 9-10 و16-17 أبريل/ نيسان المقبل، بينما ستلعب مواجهات نصف النهائي يومي 30 أبريل/ نيسان و1 مايو/ أيار و7و8 مايو/ أيار المقبلين.

وأشارت الصحيفة، إلى مواجهة كلاسيكية محتملة بين برشلونة ريال مدريد للمرة الأولى في دوري الأبطال، منذ مباراة نصف النهائي في موسم 2010-11، والتي شهدت تأهل برشلونة لنهائي ويمبلي الشهير ضد مانشستر يونايتد.

وستكتمل مساء اليوم الأربعاء، مواجهات دور الـ16 بلقائي أتلتيكو مدريد وإنتر، وبوروسيا دورتموند وآيندهوفن.

وكان إنتر قد فاز ذهابًا على ملعبه بهدف دون رد، بينما تعادل دورتموند في هولندا بهدف لمثله.

 

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