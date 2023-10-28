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السبت، 28-10-2023 02:38 م

كلاسيكو الأرض.. قمة نارية بين برشلونة وريال مدريد

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الوكيل الإخباري - يتطلع برشلونة إلى الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم في رحلة الدفاع عن لقبه ببطولة الدوري الإسباني، عندما يستضيف منافسه التقليدي ريال مدريد، اليوم السبت، في الجولة 11 من المسابقة.

وتقام مباراة القمة "الكلاسيكو" الأولى بين الفريقين في الموسم الحالي على إستاد "لويس كومبانيس" الأولمبي في برشلونة.

وعلى مدار المباريات الـ10 الأولى لبرشلونة في رحلة الدفاع عن اللقب، حافظ الفريق على سجله خالياً من الهزائم، لكنه أهدر 6 نقاط خلال 3 تعادلات، ليحصد 24 نقطة مقابل 25 نقطة لمنافسه العنيد ريال مدريد، الذي مني بهزيمة واحدة، وتعادل في مباراة.

ويضاعف فارق النقطة الواحدة من الندية والمنافسة في هذه المواجهة، التي تحظى بمتابعة عالمية كون "الكلاسيكو" من أبرز مواجهات القمة التي يترقبها عشاق اللعبة في كل أنحاء العالم.

وتمثل المباراة مواجهة مبكرة على الصدارة، برغم وجود جيرونا وأتلتيكو مدريد ضمن السباق المحتدم على صدارة جدول المسابقة في الموسم الحالي.
وبعد سنوات طويلة اتسم فيها لقاء الكلاسيكو بالمواجهة المثيرة بين العديد من أسماء النجوم المخضرمين في ريال مدريد وبرشلونة، يمكن اعتبار لقاء الغد كلاسيكو "الوجوه الشابة"، نظراً لهيمنة العناصر الشابة على صفوف الفريقين في الموسم الحالي.

وكانت أسماء الأرجنتيني ليونيل ميسي، ونجوم الكرة الإسبانية مثل تشافي هيرنانديز، أندريس إنييستا، سيرجيو بوسكيتس، وجوردي ألبا، وغيرهم سيطرت على صفوف برشلونة في أجواء مباريات الكلاسيكو على مدار السنوات الماضية.

ولكن هذه الأسماء تبدلت تماماً في الموسمين الماضي والحالي، وأصبح الحضور الأقوى في الفريق للعناصر الشابة مثل لامين يامال، أليخاندرو بالدي، وجافي، وغيرهم، ليكون اعتماد تشافي هيرنانديز على هذه العناصر، وهو ما ينتظر أن يسري على لقاء الكلاسيكو.

وفي المقابل، سيكون اعتماد الإيطالي كارلو أنشيلوتي على العناصر الشابة التي تركت بصمتها في الموسم الحالي، بدلاً من العناصر التي بنى عليها الفريق نجاحاته في مواسم عديد ماضية مثل المهاجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبرازيلي مارسيلو.

وإلى جانب النجوم المخضرمين الباقين في الفريق، سيعتمد أنشيلوتي على الوجوه الشابة الموهوبة، ويبرز منها الإنجليزي الشاب جود بيلينغهام، إدواردو كامافينغا، ورودريغو إضافة للمهاجم البرازيلي المتألق فينيسيوس جونيور.
وكان الفريقان التقيا 5 مرات في الموسم الماضي، وتبادلا الفوز على ملعبيهما فيما فاز برشلونة على ريال مدريد 3-1 في نهائي كأس السوبر الإسباني، وفاز برشلونة 1-0 على ريال مدريد في ملعبه بذهاب نصف النهائي لكأس ملك إسبانيا، ثم فاز ريال مدريد إيابا على ملعب برشلونة 4-0 ليتأهل إلى النهائي.

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