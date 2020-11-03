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الثلاثاء، 03-11-2020 09:27 ص

كلوب يدافع عن محمد صلاح

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الوكيل الإخباري- رد يورغن كلوب، مدرب ليفربول بقوة على الاتهامات الموجهة إلى محمد صلاح بإدعاء السقوط للحصول على ركلة جزاء خلال الانتصار 2-1 على وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
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وحقق ليفربول الفوز على وست هام بهدفين لهدف واحد السبت الماضي، إذ حول الفريق تأخره بهدف للفوز بهدفين.


وقال كلوب: ”إن المهاجم المصري تعرض لإعاقة ولديه جروح تثبت ذلك“.

وسقط صلاح داخل منطقة الجزاء بعد تدخل متهور من أرتور ماسواكو. وتقدم المهاجم المصري بعد ذلك لتنفيذ ركلة الجزاء ليسجل منها هدف التعادل لصالح ليفربول.


وأبدى مدرب نادي وست هام ديفيد مويس غضبه من قرار احتساب ركلة الجزاء، لكن كلوب لا تساوره أي شكوك في تعرض صلاح لإعاقة.


وتعرض صلاح لاتهامات مماثلة من قبل بادعاء السقوط للحصول على ركلات جزاء. كما هاجمت وسائل إعلام بريطانية هداف ليفربول للسبب ذاته.

 




 

 


 

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