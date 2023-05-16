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الثلاثاء، 16-05-2023 12:46 م

كلوب يكشف ما يحتاجه ليفربول للتأهل لدوري الأبطال

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الوكيل الإخباري - أبدى مدرب ليفربول يورغن كلوب سعادته بفوز فريقه على ليستر سيتي 3-0، في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي كما شدد على ضرورة استغلال فريقه لهدايا منافسيه لحجز مركز مؤهل لدوري الأبطال.

وحقق ليفربول الاثنين فوزه السابع تواليا في الدوري الإنجليزي ليرفع رصيده إلى 65 نقطة في المركز الخامس متخلفا بفارق نقطة واحدة عن نيوكاسل الثالث ومانشستر يونايتد الرابع لكن الأخيرين يملكان في جعبتيهما مباراتين مؤجلتين.

وقال كلوب في تصريحات  لشبكة "BBC" عقب مباراة ليستر: "علينا النظر بعض الشيء لكيفية بناء المباراة في أول 15 دقيقة، أنا معجب كثيرا بما قدمناه بعد ذلك".

وتابع: "سجلنا أهدافا رائعة. الهدف الثاني كان مميزا، قدمنا مباراة أقرب للمثالية، لكن بين الدقيقتين 55 و75 كانت المباراة مفتوحة بعض الشيء أكثر مما أردت".

وعن ضغط فريقه على نيوكاسل ومانشستر يونايتد لانتزاع المركز الثالث أو الرابع للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، قال كلوب: "هذا كل ما يمكننا القيام به، لا أعتقد أن الأمر يعد ممكنا بإنهاء الموسم في المراكز الأربعة الأولى عند مشاهدة ما يقدمه نيوكاسل ومانشستر يونايتد".

وأردف: "هما يملكان الكثير من الجودة، لكن سيكون من العار ألا نستغل (الهدايا) إن تعثرا، ويجب حينها أن نقوم بعملنا".

وواصل: "أعتقد أنا تأهلنا لمسابقة أوروبية لم يكن في المتناول قبل 6 أسابيع، ولم أكن لأصدق بأننا سننافس على مراكز دوري الأبطال، لم نظهر ذلك الثبات من المستوى".

ملاعب

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