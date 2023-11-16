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الخميس، 16-11-2023 02:38 م

كم هدفاً يحتاج صلاح لتحطيم رقم أبو تريكة التاريخي؟

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الوكيل الإخباري - يستهل منتخب مصر غدا الخميس مشواره في تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 بمواجهة جيبوتي، في رحلة سيجهد فيها النجم محمد صلاح لانتزاع صدارة هدافي "الفراعنة" في تصفيات كأس العالم.

وتضم مجموعة مصر في تصفيات مونديال 2026 إلى جانب جيبوتي كلا من بوركينا فاسو، إثيوبيا، سيراليون، وغينيا بيساو.

وسيتأهل متصدر هذه المجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم المزمع إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا عام 2026.

ويتطلع منتخب "الفراعنة" للظهور في المونديال للمرة الرابعة، بعد نسخ 1934 و1990 و2018 فيما يبحث صلاح عن زيادة غلته التهديفية في التصفيات.

ويتصدر النجم المعتزل محمد أبو تريكة، ترتيب هدافي منتخب مصر في التصفيات المونديالية، برصيد 14 هدفا، وخلفه عمرو زكي (12 هدفا)، ثم يأتي صلاح في المركز الثالث برصيد 11 هدفا.

ويحتاج صلاح إلى تسجيل أربعة أهداف للوصول إلى صدارة ترتيب هدافي مصر في تصفيات كأس العالم عبر التاريخ.

وشارك صلاح مع منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2014 وسجل 6 أهداف، ثم شارك في تصفيات مونديال 2018 وأحرز 5 أهداف.

كما خاض نجم نادي ليفربول، تصفيات مونديال 2022 ولكنه لم يهز الشباك.

يشار إلى أن صلاح يحتل المركز الثاني في ترتيب هدافي منتخب مصر عبر التاريخ برصيد 51 هدفا، خلف حسام حسن الذي سجل 68 هدفا.

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