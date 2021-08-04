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الأربعاء، 04-08-2021 04:14 م

كندا تواصل تحقيق المفاجآت ،، ونهاية الحلم الأسترالي

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الوكيل الإخباري - أنس عشا
رفضت لاعبة الوسط الكندية جيسي فليمينغ، اقتصار مفاجآت منتخب بلادها في منافسات كرة القدم النسوية بأولمبياد طوكيو "2020"، على إقصاء العملاق البرازيلي بل وأكملت الطريق بإقصاء المنتخب الأمريكي حامل لقب كأس العالم فرنسا "2019" وصاحبة الميدالية الذهبية في "5" مناسبات سابقة ، وذلك بتسجيلها لهدف المباراة الوحيد والذي جاء بالدقيقة "74" من ركلة جزاء، في مباراة نصف النهائي التي أقيمت على ستاد كاشيما سوكر.اضافة اعلان

 
 

بدورها أنهت السويد على حلم المنتخب الأسترالي والذي قدم نسخة استثنائية للغاية، وذلك بفوزها عليه في مباراة النصف نهائي بهدف يتيم سجلته لاعبة فولفسبورج الألماني فريدولينا رولفو بالدقيقة "46" من عمر اللقاء، لتضمن لمنتخب بلادها الحفاظ على الميدالية الفضية على الأقل .

وأكدت نجمة أمريكا ميجان رابينو أن الهزيمة كانت صعبة عليهم، وأن الفريق رغم حزنه على الذهبية إلا أنه سيقاتل لأجل الميدالية البروزنزية أمام أستراليا.

وتابعت بحديث إعلامي إعقب المباراة : " أشعر وكأننا لم نكن نستمتع باللعب إلى حد ما، لم تسر الأمور بشكل جيد لنا، لم تكن الامور سهلة، ليس بسبب نقص الجدهد المبذول من اللاعبات، فقط لم تسر الأمور بشكل جيد".


ويلتقي المنتخبان الأمريكي والأسترالي على مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع عند الساعة الحادية عشرة من صباح الخميس، فما يقام النهائي بين كندا وأستراليا عند الساعة الخامسة فجرا من يوم الجمعة .

 




 

 


 

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