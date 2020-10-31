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السبت، 31-10-2020 12:03 م

كومان يكشف موقفه من الرحيل عن برشلونة

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الوكيل الإخباري- لا يشعر الهولندي، رونالد كومان، مدرب نادي برشلونة، بالقلق على مستقبله بعد استقالة جوسيب ماريا بارتوميو من رئاسة النادي الكتالوني.
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واستقال بارتوميو، الذي تعاقد مع كومان قبل انطلاق الموسم الحالي، ومجلس إدارة النادي بأكمله يوم الثلاثاء الماضي، قبل اقتراع بحجب الثقة كان من المقرر عقده الشهر المقبل.

ورغم بداية كومان الواعدة مع برشلونة هذا الموسم، فقد خسر الفريق آخر مباراتين له في الدوري الإسباني، وسيدخل مباراته أمام ألافيس اليوم السبت، متأخرا بست نقاط عن غريمه ريال مدريد.

وقال كومان في مؤتمر صحفي عشية مواجهة ألافيس في الجولة السابعة من "الليغا": "لا أعلم كيف ستؤثر هذه الاستقالة على مستقبلي. الأمر ليس بيدي. أبذل قصارى جهدي للفوز بألقاب، ولا أنشغل بأي شيء آخر".

وأضاف: "هناك حديث عن تغييرات، لكنني لا أشعر بالتوتر وأركز في عملي. أعلم أنه من الآن فصاعدا سيتحدث المرشحون (لرئاسة نادي برشلونة) عن مشاريعهم، لكن دعونا ننتظر لمعرفة رئيس النادي في المستقبل".

وقال كومان أيضا، إنه تحدث إلى اللاعب الواعد، أنسو فاتي، وطالبه بالتركيز أكثر في الملعب بعد أن استبعده من التشكيلة الأساسية التي تغلبت على يوفنتوس 2-0 يوم الأربعاء الماضي، في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وأضاف المدرب الهولندي: "نصحته بمواصلة العمل من أجل التطور. تحدثت إليه عن ضرورة التركيز.. يجب أن يركز حتى لا يفقد الكرة. نصحته لأنه موهبة كبيرة وينتظره مستقبل واعد، ويتعين علينا مساعدته على التطور، ويجب أن يركز لتحقيق هذا الأمر".

 




 

 


 

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