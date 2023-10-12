الخميس 12-10-2023
الوكيل الاخباري

الدخل السياحي للأردن يصل لنحو 4.126 مليار دينار منذ مطلع العام

طلبة "الأردنية" ينفذون وقفة تضامنية تنديدا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي

5 أكاديميين من "العلوم التطبيقية" ضمن أفضل العلماء المتميزين عالميا

افتتاح معرض عمان الدولي الخامس للعملات والطوابع

نداء عاجل من حماس.. انقذوا مليوني فلسطيني من القتل

كتائب القسام تستهدف مستوطنة "ياد مردخاي" برشقات صاروخية

وفد صحفي أردني يزور وكالة الأنباء الصينية

إسرائيل تعلن مقتل ضابط خلال الاشتباكات مع "حماس" بغلاف غزة

هجوم الاحتلال على غزة.. سيناريوهات لعملية محفوفة بالمخاطر

مؤسسة ولي العهد تطلق حملة "إغاثة أشقائنا في غزة"

عاجل

زلزال جديد في تركيا بقوة 4.7 درجة

الخميس، 12-10-2023 02:23 م

كيروش يعلن القائمة النهائية للمنتخب القطري

1020231292530501504915 (1)


الوكيل الإخباري - تتوجه بعثة المنتخب القطري الأول لكرة القدم اليوم الخميس إلى الاردن للمشاركة في بطولة الأردن الرباعية الودية الدولية، التي ستقام في عمان خلال الفترة ما بين 13 حتى 17 أكتوبر (تشرين الأول)الجاري، بمشاركة منتخبات العراق وإيران والأردن.

وتقام البطولة بنظام نصف النهائي الموجه، حيث يلتقي منتخب قطر مع المنتخب العراقي غداً الجمعة، ويلعب كذلك المنتخب الأردني مع نظيره الإيراني، ويلتقي الفائزان في المباراتين الأوليين يوم 17 أكتوبر (تشرين الأول) لتحديد الفائز بلقب البطولة، بينما يلتقي الخاسران في اليوم ذاته، لتحديد المركزين الثالث والرابع.

وأعلن الجهاز الفني للمنتخب القطري بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش القائمة المستدعاة للبطولة وتضم صلاح زكريا وفهد يونس ومشعل برشم في حراسة المرمى وأحمد سهيل وبسام الراوي وجاسم جابر وسلطان البريك وطارق سلمان ومصعب خضر وهمام الأمين ويوسف أيمن في الدفاع، وأحمد فتحي وعبد العزيز حاتم وعبد الله المعرفي وكريم بوضياف ومحمد وعد ومصطفى مشعل في خط الوسط، أما في الهجوم فهناك أحمد علاء وأكرم عفيف والمعز علي وحسن الهيدوس وحازم أحمد وعلي أسد ويوسف عبد الرزاق.

اضافة اعلان


وأعلن اتحاد الكرة القطري إصابة الحارسين سعد الشيب ويوسف حسن والمدافع خوخي بوعلام أثناء تحضير الفريق للبطولة ليتم استبعادهم من المشاركة في البطولة.


وأوقعت قرعة كأس آسيا منتخب قطر المضيف على رأس المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه منتخبات الصين وطاجيكستان ولبنان.


ومن المقرر أن يبدأ الفريق مشوار التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027 يوم 16 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، عندما يلتقي الفائز من مواجهة الدور الأول بين أفغانستان ومنغوليا ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً الكويت والهند.

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
10202312102924413417105

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

1020231293212750054614

ويلز تهزم جبل طارق ودياً

1020231292918698747693 (1)

مودريتش قد يرحل في الشتاء إلى الدوري السعودي

1020231292835263422308

بنزيما يكشف سبب انتقاله من ريال مدريد إلى السعودية (فيديو)

1020231292542996307367 (1)

زيادة الدعم للسعودية في استضافة مونديال 2034

1020231292213207461736 (1)

لوكاكو.. الهلال أكبر فريق في الشرق الأوسط

أخبار متعلقة
9202323125230278027772

الاتحاد: خلوة اليوم تركز على المنتخبات وتمكين الأندية

9202323933412011143

عاجل : 8 أندية لم تخض مباريات الجولة 6 من الدوري

1695406970622

قرار هام بشأن مباراة الفيصلي والأهلي

9202321121243584299943

الأرجنتين على القمة.. والمغرب يقفز في تصنيف الفيفا

920232192252906592347

رد ناري من اتحاد الكرة على قرار أندية المحترفين

92023219552293756311

كلمات حاسمة من مارتينو عن إصابة ميسي