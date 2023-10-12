كيروش يعلن القائمة النهائية للمنتخب القطري

الوكيل الإخباري - تتوجه بعثة المنتخب القطري الأول لكرة القدم اليوم الخميس إلى الاردن للمشاركة في بطولة الأردن الرباعية الودية الدولية، التي ستقام في عمان خلال الفترة ما بين 13 حتى 17 أكتوبر (تشرين الأول)الجاري، بمشاركة منتخبات العراق وإيران والأردن.



وتقام البطولة بنظام نصف النهائي الموجه، حيث يلتقي منتخب قطر مع المنتخب العراقي غداً الجمعة، ويلعب كذلك المنتخب الأردني مع نظيره الإيراني، ويلتقي الفائزان في المباراتين الأوليين يوم 17 أكتوبر (تشرين الأول) لتحديد الفائز بلقب البطولة، بينما يلتقي الخاسران في اليوم ذاته، لتحديد المركزين الثالث والرابع.



وأعلن الجهاز الفني للمنتخب القطري بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش القائمة المستدعاة للبطولة وتضم صلاح زكريا وفهد يونس ومشعل برشم في حراسة المرمى وأحمد سهيل وبسام الراوي وجاسم جابر وسلطان البريك وطارق سلمان ومصعب خضر وهمام الأمين ويوسف أيمن في الدفاع، وأحمد فتحي وعبد العزيز حاتم وعبد الله المعرفي وكريم بوضياف ومحمد وعد ومصطفى مشعل في خط الوسط، أما في الهجوم فهناك أحمد علاء وأكرم عفيف والمعز علي وحسن الهيدوس وحازم أحمد وعلي أسد ويوسف عبد الرزاق.

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وأعلن اتحاد الكرة القطري إصابة الحارسين سعد الشيب ويوسف حسن والمدافع خوخي بوعلام أثناء تحضير الفريق للبطولة ليتم استبعادهم من المشاركة في البطولة.



وأوقعت قرعة كأس آسيا منتخب قطر المضيف على رأس المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه منتخبات الصين وطاجيكستان ولبنان.



ومن المقرر أن يبدأ الفريق مشوار التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027 يوم 16 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، عندما يلتقي الفائز من مواجهة الدور الأول بين أفغانستان ومنغوليا ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضاً الكويت والهند.

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