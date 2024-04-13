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السبت، 13-04-2024 03:52 م

كيف سيشارك ميسي في مونديال الأندية؟

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الوكيل الإخباري -  أصبحت مشاركة إنتر ميامي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، صعبة بعد إقصاء الفريق من بطولة دوري أبطال الكونكاكاف.

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وتعرض إنتر ميامي لهزيمتين ذهابا وإيابا في ربع النهائي على يد مونتيري المكسيكي، ليودع البطولة.

وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن رفاق ليونيل ميسي سيجدون صعوبة في المشاركة بمونديال الأندية، الذي ستنطلق نسخته الجديدة في يونيو/حزيران 2025.

ورغم ذلك، أشارت إلى عدم استحالة تأهل الفريق الأمريكي للبطولة، إذ يبقى لديه فرصة أخرى للمشاركة بعد توديع دوري الأبطال.

وتبقى هذه الفرصة سانحة من بوابة تمثيل الولايات المتحدة، التي ستستضيف البطولة.

ولم يتحدد بعد الطريقة التي سيتم اختيار ممثل البلد المضيف في مونديال الأندية، لكن رابطة الدوري الأمريكي أبلغت الصحيفة الكتالونية بأن بطل الدوري هو الذي سيشارك في البطولة.

ويملك ميسي ورفاقه فرصة لتمثيل البلاد في كأس العالم للأندية، في ظل احتلالهم المركز الثالث بالدوري الأمريكي، بفارق نقطتين عن المتصدر نيويورك ريد بولز.  

ملاعب

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