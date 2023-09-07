لأول مرة.. مصر وروسيا على موعد مع لقاء قوي اليوم الخميس

الوكيل الإخباري - ينطلق اليوم الخميس في تمام الساعة السابعة مساء، أول لقاء ودي يجمع بين المنتخب الأولمبي الروسي والمنتخب الأولمبي المصري في فترة التوقف المقبلة استعدادا لأولمبياد باريس 2024.



ووافق اتحاد الكرة المصري على خوض المنتخب الأولمبي مباراتين وديتين مع روسيا يومي 7 و11 سبتمبر المقبل باستاد السويس، ضمن معسكر المنتخب استعدادا للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.



وينتظم المنتخب الأولمبي في معسكر إعداد بالعين السخنة من 4 إلى 11 سبتمبر القادم في بداية استعداده للأولمبياد.



وجاءت موافقة اتحاد الكرة بعد استقبال وفد من جانب الاتحاد الروسي خلال الساعات الماضية حيث أعلن إعجابه بأماكن الإقامة والإعاشة والملاعب بالسويس وأشاد بها.

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