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الإثنين، 01-11-2021 02:09 م

لابورتا الى الدوحة لضم تشافي

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الوكيل الاخباري - اشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالوينة الى ان نادي برشلونة سيتوجه عبر رئيسه خوان لابورتا الى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الاثنين من اجل اطلاق المفاوضات مع نادي السد القطري للحصول على خدمات المدرب الاسباني تشافي هيرنانديز الذي يقود الجهاز الفني للسد.

واضافت الصحيفة الكتالونية ان الفريق القطري يسعى الى الحصول على اكثر من مجرد الاموال من البلوغرانا، بل يسعى الى الحصول على المعاملة بالمثل من خلال التفاوض من فريق لفريق، بينما يأمل تشافي في التوصل الى اتفاق قبل الرابع من الشهر الحالي موعد المباراة القوية التي ستجمع السد والدحيل.

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