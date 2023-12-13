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الأربعاء، 13-12-2023 03:39 م

لابورتا يجبر تشافي على استدعاء ليفاندوفسكي!

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الوكيل الإخباري -فجر تقرير صحفي إسباني، مفاجأة، حول تدخل خوان لابورتا رئيس برشلونة في اختيارات المدير الفني تشافي هيرنانديز، قبل مواجهة رويال أنتويرب البلجيكي، مساء اليوم الأربعاء، بختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقالت إذاعة "RAC1" الكتالونية: "لابورتا أجبر تشافي على تعديل القائمة المستدعاة للمباراة، وإدراج ليفاندوفسكي وجوندوجان وأراوخو فيها مرة أخرى".

وكان تشافي قد قرر استبعاد اللاعبين المذكورين سابقا من قائمة المباراة، في ظل حسم البارسا التأهل وضمانه بشكل كبير صدارة المجموعة.

ويعتلي برشلونة صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، بينما يتذيل رويال أنتويرب الترتيب بدون نقاط.

من جهتها أرجعت صحيفة "سبورت" تغيير قرار تشافي، إلى أن الفريق سيقضي الليلة في بلجيكا ولن يعود إلى برشلونة عقب المباراة مباشرة كما كان مخططا.

وأضافت: "كان هذا السبب لتراجع تشافي وجهازه الفني عن قرار استبعاد اللاعبين، وإدراجهم مرة أخرى في القائمة".

يأتي ذلك في ظل أنباء تشير إلى انقلاب 3 لاعبين كبار من صفوف برشلونة على الجهاز الفني لتشافي، هم روبرت ليفاندوفسكي وإلكاي جوندوجان وجول كوندي.

فوفقا لتقرير سابق من برنامج "شيرنجيتو"، حدثت أزمة في غرفة ملابس برشلونة عقب الخسارة أمام جيرونا 2-4، الأحد الماضي، في الجولة ال16 من الليجا.

وأشار التقرير إلى أن الثلاثي احتج وشكك في مساعدي تشافي، أوسكار هيرنانديز وسيرجيو أليجري.

وذكر البرنامج الإسباني أن إدارة برشلونة غير مقتنعة أيضا بمساعدي تشافي، خاصة شقيقه أوسكار الذي لا يمتلك تاريخا مميزا.

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