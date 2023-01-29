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الأحد، 29-01-2023 04:17 م

لاعبان في قائمة زيدان عند عودته إلى ريال مدريد

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الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان لديه قائمة من اللاعبين سيجلبهم معه في حال توليه تدريب ريال مدريد الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن "زيزو" لن يعود بمفرده إلى "الملكي" مشيرة إلى أن اختار لاعبان بشكل مبدئي لضمهما إلى الفريق.

وأشارت إلى أن رئيس الريال فلورنتينو بيريز يعلم أن زيدان غير رأيه بشأن توقفه عن التدريب حالياً، وأنه منفتح للعودة للعمل مجدداً مع "الميرنغي" في حال قرر المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الرحيل أو قرر النادي الاستغناء عن خدماته.

وكشفت عن أن مدرب ريال مدريد السابق يرغب في اصطحاب معه كل من الإنجليزي جود بيلينغهام ومواطنه نغولو كانتي، مبينة أن لاعب بروسيا دورتموند يعد صفقة مهمة لأنه يشكل مستقبل خط الوسط لمدة 10 إلى 15 عاماً، أما لاعب تشيلسي من الأسماء البارزة والذي قد ينضم بشكل مجاني بعدما لم يجدد عقده مع "البلوز" إلى جانب أن برشلونة يرغب في التعاقد معه.

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