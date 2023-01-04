لاعبة منتخب التايكواندو الصادق تتصدر التصنيف العالمي

الوكيل الإخباري - تصدرت نجمة المنتخب الوطني للتايكواندو جوليانا الصادق، كأول لاعبة وعربية، قائمة التصنيف العالمي في هذه اللعبة.



وصدر اليوم الأربعاء، التصنيف الدولي عن شهر كانون الثاني الحالي، حيث اعتلت النجمة جوليانا الصادق صدارة التصنيف العالمي في وزن 67 كغم، كما حلت في المركز الثاني في التصنيف الأولمبي في الوزن نفسه.

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وتقدم نجم المنتخب الوطني زيد مصطفى إلى المركز الثاني في التصنيفين العالمي والأولمبي، علما أن مصطفى بدأ العام الماضي في المركز 40 عالميا، قبل أن يتقدم بخطوات سريعة في التصنيف، بفضل الإنجازات التي حققها على مدار العام الماضي في مختلف البطولات.



واحتل لاعب المنتخب زيد الحلواني، المركز الثاني عالميا في إنجازات متواصلة للتايكواندو الأردنية في مختلف المحافل.



وأكد الناطق الإعلامي لاتحاد التايكواندو وأمين السر فيصل العبداللات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن التصنيف الذي صدر اليوم، وضع جوليانا الصادق في المركز الأول في تصنيف الأوزان العالمية، لتكون أول لاعبة عربية تحتل المركز الأول عالميا.



وأضاف، إن إنجازات لاعبي التايكواندو جوليانا الصادق وزيد مصطفى وزيد الحلوني وصالح الشرباتي وغيرهم من النجوم، هي ثمرة عمل مؤسسي متكامل انتهجه اتحاد اللعبة، مشيرا الى أن اتحاد التايكواندو برئاسة سمو الأمير راشد ابن الحسن، يعمل بتناغم مع جميع أركان اللاعبة بما في ذلك المدير الفني للمنتخبات الوطنية فارس العساف، وجميع اللاعبين والإداريين، الأمر الذي قادنا لهذه الانجازات.



وأكد أن اتحاد التايكواندو لديه الكثير من الطموحات لتحقيق المزيد من الانجازات على مختلف الصعد من أجل التتويج في كل البطولات.

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