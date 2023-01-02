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الإثنين، 02-01-2023 11:44 ص

لاعب أغنى من رونالدو.. ثروته أكثر بـ12 مرة مما سيجنيه الدون

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الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لم يصبح اللاعب الأكثر ثراء في العالم، رغم انتقاله مؤخرا إلى النصر السعودي وحصوله على راتب ضخم.

وانضم رونالدو الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات، الجمعة الماضي، رسميا لنادي النصر السعودي بعقد يمتد لعامين ونصف، وسيجعل منه هذا العقد أعلى اللاعبين أجرا في العالم براتب سنوي يصل إلى حدود 200 مليون يورو وفقا لمصادر إعلامية موثوقة.

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وذكرت صحيفة "ميرور"، أنه من المقرر أن يبقى رونالدو في السعودية بعد اعتزاله اللعب مع النصر، ليشغل منصب سفير ملف المملكة المشترك مع مصر واليونان لاستضافة مونديال 1930، أي أن البرتغالي سيبقى في المملكة سبع سنوات تقريبا.

وأوضحت الصحيفة، أنه إذا بقي رونالدو في السعودية لتلك الفترة فإن الثروة التي سيجنيها بناء على عقده مع النصر وترويجه لملف السعودية ستبلغ 1.3 مليار جنيه إسترليني.

وأكدت الصحيفة أنه على الرغم من الثروة الجديدة التي قد يجنيها رونالدو، فإن ذلك لن يساوي شيئا أمام ما يكسبه فائق بلقيه، نجم نادي تشونبوري التايلندي.

 


 

 

 

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