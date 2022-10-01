لاعب المنتخب السعودي والنصر سابقا خالد الزيلعي في ذمة الله

الوكيل الإخباري - توفي لاعب المنتخب السعودي، والنصر وأبها والتعاون سابقا، خالد الزيلعي، بعد صراع طويل مع المرض. وقال الحساب الرسمي لنادي أبها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي أبها برئاسة أحمد الحديثي وجميع محبي ومنسوبي وجماهير النادي بخالص التعازي والمواساة في وفاة لاعب المنتخب السعودي ونادي أبها سابقا، خالد الزيلعي”.





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كما تقدم عدد من الأندية السعودية، ببالغ الحزن والأسى في وفاة خالد الزيلعي، الذي وافته المنية اليوم، سائلين العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه محبيه الصبر والسلوان. ونُقل اللاعب السابق خالد الزيلعي إلى العناية المركزة، في الأول من أغسطس الماضي، عقب تعرضه لوعكة صحية.



يذكر أن “الزيلعي” كشف في وقت سابق عن تفاصيل إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري والطريقة التي يعالج بها، مشيراً إلى أنه استيقظ من النوم فوجد نفسه مصاباً بهذا المرض دون أي مقدمات، وأن أعراض المرض ظهرت في البداية على لسانه قبل أن ينتقل إلى اليدين والقدمين.

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