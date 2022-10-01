السبت 01-10-2022
الوكيل الاخباري

شعار جديد للجمارك بمناسبة مرور 100 عام على تأسيسها

إيطاليا اليوم بلا غاز روسي

حماده: الأردن يمتلك مقومات ليصبح مركزا استراتيجيا للأمن الغذائي بالمنطقة

إعادة انتخاب البحريني عادل العسومي رئيسا للبرلمان العربي

الشروع بالقتل لعربية طعنت زوجها وسكبت ماء مغلي عليه في المفرق

اعلان صادر عن التعليم العالي بشأن التجسير - أسماء

نائبان كويتيان يفوزان بانتخابات مجلس الأمة وهما في السجن

قتلى وجرحى جراء القصف الأوكراني لجمهورية دونيتسك

إلغاء وتأجيل 40 رحلة جوية في مطارات موسكو بسبب الضباب

فرص عمل للأردنيين والسوريين في بلدية الزرقاء - رابط

السبت، 01-10-2022 02:55 م

لاعب المنتخب السعودي والنصر سابقا خالد الزيلعي في ذمة الله

10202219923601762185


الوكيل الإخباري -  توفي لاعب المنتخب السعودي، والنصر وأبها والتعاون سابقا، خالد الزيلعي، بعد صراع طويل مع المرض. وقال الحساب الرسمي لنادي أبها عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي أبها برئاسة أحمد الحديثي وجميع محبي ومنسوبي وجماهير النادي بخالص التعازي والمواساة في وفاة لاعب المنتخب السعودي ونادي أبها سابقا، خالد الزيلعي”.

اضافة اعلان

كما تقدم عدد من الأندية السعودية، ببالغ الحزن والأسى في وفاة خالد الزيلعي، الذي وافته المنية اليوم، سائلين العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه محبيه الصبر والسلوان. ونُقل اللاعب السابق خالد الزيلعي إلى العناية المركزة، في الأول من أغسطس الماضي، عقب تعرضه لوعكة صحية.

يذكر أن “الزيلعي” كشف في وقت سابق عن تفاصيل إصابته بمرض التصلب الجانبي الضموري والطريقة التي يعالج بها، مشيراً إلى أنه استيقظ من النوم فوجد نفسه مصاباً بهذا المرض دون أي مقدمات، وأن أعراض المرض ظهرت في البداية على لسانه قبل أن ينتقل إلى اليدين والقدمين.

 

 ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
102022194221401575817

طاقم تحكيم مصري لقمة الفيصلي والحسين

102022195739138525895

موعد القمة النارية بين مان سيتي ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة

1020221102356888688048

نجم الرمثا: تركيزنا ينصب على كأس الأردن

1020221104329805860539

رونالدو يتلقى طعنة من البرتغال

102022111844220087587

مواجهات نارية .. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

9202229123310256425798

بيكيه يحسم موقفه من الانتقال لأتلتيكو مدريد

أخبار متعلقة
9202223235132772935913

اتهام رونالدو بارتكاب تصرف غير لائق

9202224104348560851010

برشلونة يدرس عودة ميسي.. و3 عوائق تهدد الصفقة

9202222135814759794830

رونالدينيو: برشلونة لديه كل شيء للعودة إلى القمة

9202222151050249285783

رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يصل الأردن

920222211731993692364

اعتزال ليو بونزيو أمام عشاق ريفر بليت

9202222104528198009681

فيدرر: لا أشعر بالندم بعد اعتزالي التنس