الأربعاء 08-02-2023
الوكيل الاخباري

الخارجية تستجيب لمناشدة أُم لـ 5 أطفال أردنيين في سوريا بالعودة إلى الأردن بعد الزلزال

الخصاونة: إرسال مساعدات إنسانية لسوريا وتركيا

الخارجية: لا مستجدات بشأن الشقيقين المفقودين إثر الزلزال الذي وقع في تركيا

بورصة اسطنبول تقرر تعليق التداولات

الهيئة الخيرية الهاشمية: طائرات تحمل مساعدات إغاثية طارئة تغادر إلى سوريا وتركيا

أمين عمان: جميع الطرق سالكة باستثناء بعض الشوارع الفرعية في صويلح والجبيهة وتلاع العلي

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويُؤدون طقوسًا تلمودية

مجلس محافظة الزرقاء يخصص 130 ألف دينار لمراكز التدريب المهني

المياه: ارتفاع تخزين السدود إلى 105 مليون م٣ بنسبة 38%

استقرار أسعار الذهب في الأردن الأربعاء

الأربعاء، 08-02-2023 10:50 ص

لاعب يعرض قميص رونالدو للبيع لصالح ضحايا زلزال تركيا

220238103453582691765


الوكيل الإخباري -  أعلن اللاعب ميري ديميرال أنه سيتم بيع قميص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من المجموعة الموقعة له في مزاد لتذهب الأرباح لمصلحة إغاثة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا وتركيا.

وتضم مجموعة ديميرال أطقمه الشخصية وقميص رونالدو بفريق يوفنتوس وسيبيع القطعة بالمزاد بعد التحدث مع مهاجم النصر السعودي.

وكتب ديميرال عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "لقد تحدثت مع كريستيانو وقال إنه حزين جدا لما حدث في تركيا".

وتابع: "نحن سنبيع قميص رونالدو الموقع في مجموعتي بالمزاد وكل عائدات المزاد ستستخدم في منطقة الزلزال".

وأكد ديميرال أنه سيفعل ما في وسعه لمساعدة أولئك الذين دمرتهم الكارثة الطبيعية.

ولعب ديميرال إلى جانب رونالدو في فريق يوفنتوس ويلعب الآن مع فريق أتالانتا وشارك اللاعب البالغ 24 عاما في 35 مباراة دولية مع منتخب تركيا.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2202389595197110422

يوفنتوس يفوز على سالرنيتانا بالدوري الايطالي

22023810106657746557

بعد الفوز على فلامنغو.. 500 ألف ريال لكل لاعب هلالي

220238101428961614710

الوليد بن طلال: مليون ريال لكل لاعب هلالي بعد التأهل للنهائي

2202371517290581365

موعد مباراة الهلال وفلامنغو في نصف نهائي مونديال الأندية

2202371235880513836

هدية الريال تبشر برشلونة بلقب الدوري الإسباني

220237112336731392774

أسطورة ريال مدريد يرفض عرضا جديدا من البريميرليج

أخبار متعلقة
2202368560599614720

شاهد.. رونالدو يحتفل بعيد ميلاده في أجواء عربية

220232101812345719839

مودريتش يرفض العروض السعودية

1202323131958217100410

رونالدو خارج التشكيل المثالي لجولة الدوري السعودي

12023228468117733824

قبيل ظهور رونالدو.. أرقام نادي النصر في الدوري السعودي

1202314103723569101390 (1)

رونالدو يبعث برسالة لجمهور ولاعبي ريال مدريد

120239204120651690797

أول تعليق لمدرب البرتغال الجديد بشأن مستقبل رونالدو مع المنتخب